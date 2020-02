vor 36 Min.

Werke von Künstler Müller-Schnuttenbach jetzt in Schnuttenbach

Am Montag wurde die Ausstellung in der Heubodenbühne Schnuttenbach mit Werken von Hans Müller-Schnuttenbach eröffnet. Im Bild: (von links) Ingrid Schuester, Monika Hauser-Mair (Leiterin Städtische Galerie Rosenheim) und Stefan Offermann – sie haben den größten Teil der Bilder zur Verfügung gestellt. Rechts: Offingens Bürgermeister Thomas Wörz, er hat die Ausstellung mit Unterstützung von Kreisheimatpfleger Stephan Uano organisiert.

Wie eine Ausstellung in der Heubodenbühne an den Maler Hans Müller-Schnuttenbach erinnert und wie es zu dieser kam.

Von Peter Wieser

Hans Müller, so kann ein jeder heißen. Das hatte sich Hans Müller-Schnuttenbach (1889-1973) vermutlich ebenfalls gedacht, als er 1922 den Ortsnamen Schnuttenbach dem Müller anhängte. Warum Schnuttenbach? Der Offinger Ortsteil ist der Geburtsort seiner Mutter und war somit auch für ihn immer wieder eine Anlaufstelle und ein Ort, an dem er lebte. „Alles Schnuttenbach! Ein Künstler kehrt zurück“, lautet nun der Titel der Ausstellung in der Heubodenbühne, die sich Hans Müller-Schnuttenbach widmet.

Seine großartigen künstlerischen Fähigkeiten fanden früh Anerkennung, bereits im Jahr 1916 stellte er im Glaspalast München bei der Münchner Künstlergenossenschaft aus. Von 1937 bis 1944 nahm Müller-Schnuttenbach an der Großen Deutschen Kunstausstellung im Haus der Deutschen Kunst in München teil. Im Mittelpunkt stehen Landschaften und Orte im Wechsel der Jahreszeiten. Zunächst die, die seine schwäbischen Wurzeln, dann solche, die seine spätere Wahlheimat, das Rosenheimer Land, dokumentieren. Menschen sind auf diesen selten zu finden.

400 Bilder für Wohnung, Verpflegung und Versorgung

1950 schloss Hans Müller-Schnuttenbach mit der Stadt Rosenheim einen ungewöhnlichen Leibrentenvertrag: Er übereignete ihr 400 seiner Bilder, diese garantierte ihm eine Wohnung, die tägliche Verpflegung und eine medizinische Versorgung auf Lebenszeit. Nach seinem Tod gingen weitere 1300 Werke in den Bestand der Städtischen Galerie über.

Anlässlich des 70-jährigen Bestehens dieser Vereinbarung hatte dort im September 2019 eine Ausstellung unter dem Titel „Alles Schnuttenbach!“ stattgefunden, zu deren Eröffnung auch Offingens Bürgermeister Thomas Wörz eingeladen war. Dabei sei die Idee entstanden, des Künstlers Werke nach Schnuttenbach zu holen. Hinzu sei gekommen: „Kultur ist mehr als Bierzelt und Blasmusik“ – so habe ihm eine ältere Dame einmal die Pflege von Kultur ans Herz gelegt, erzählte Thomas Wörz. Er habe sich Gedanken gemacht, wie er diese Erwartung erfüllen könne. Mit der Ausstellung habe sich dazu die beste Gelegenheit geboten und mit der Heubodenbühne hätte es kaum eine passendere Örtlichkeit gegeben. Vor allem Kreisheimatpfleger Stephan Uano habe ihn dabei unterstützt.

Eine ähnliche Ausstellung gab es zur 700-Jahr-Feier

Zur Eröffnung am Montag war auch Monika Hauser-Mair, Leiterin der Städtischen Galerie Rosenheim, gekommen. „Wir haben zahlreiche schwäbische Ansichten von Hans Müller-Schnuttenbach. Das Faszinierende ist, dass diese jetzt in der Heimat seiner Mutter zu sehen sind. Somit schließt sich der Kreis“, sagte Hauser-Mair. Musikalisch wurde die Ausstellungseröffnung von drei jungen Musikern der Musikschule Gundremmingen, Offingen und Rettenbach begleitet. „Bewundern Sie diese wunderbare Ausstellung und laden Sie dazu ein. Es wird sicherlich 20 Jahre dauern, bis Hans Müller-Schnuttenbach wieder nach Schnuttenbach kommt“, hatte sich Wörz an die Besucher gewandt. Denn: Eine ähnliche Ausstellung hatte es zuletzt anlässlich der 700-Jahr-Feier Schnuttenbachs 1998 gegeben.

Gezeigt werden 45 Werke aus der Städtischen Galerie Rosenheim, 20 aus dem Besitz der Familie Offermann, zehn der Familie Dr. Schuester sowie weitere sechs der Marktgemeinde Offingen. Angeblich soll Hans Müller-Schnuttenbach regelmäßig nicht mit Bargeld, sondern mit seinen Bildern bezahlt haben.

Die Öffnungszeiten Die Ausstellung ist an den Sonntagen vom 23. Februar bis 15. März jeweils von 19 bis 12 und von 14 bis 16 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.