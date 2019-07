vor 16 Min.

Wettbewerb zu hart: Bäckermeister verliert Existenz

Weil er Sozialbeiträge nicht mehr zahlen konnte, wurde der Mann angeklagt. Warum er dennoch nicht verurteilt wurde.

Von Wolfgang Kahler

Der immer härtere Wettbewerb um Kunden und der Kostendruck hatten für einen Bäckermeister aus dem Landkreis Günzburg bittere Folgen: Der Mann konnte seinen Familienbetrieb mit vier Filialen nicht mehr über Wasser halten.

Das Ende kam vor zwei Jahren, als eine Krankenkasse wegen offener Sozialbeiträge einen Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Mannes stellte und Anzeige erstattete. Beim Günzburger Amtsgericht wurde das Strafverfahren gegen eine geringe Geldauflage nun eingestellt.

Ein Familienbetrieb mit knapp 40 Beschäftigten

„Ich war gern Bäcker“, bekannte der Mann nach der Verhandlung gegenüber unserer Zeitung. Er hatte seinen Betrieb mit der Familie und knapp 40 Beschäftigten in der dritten Generation geführt. Und meistens sieben Tage pro Woche gearbeitet, wie sein Neu-Ulmer Rechtsanwalt Heiko Weber ergänzte.

Als Kleinbäcker sei sein Mandant aber nicht mehr in der Lage gewesen, die stark gestiegenen Kosten mit mehr Umsatz aufzufangen. „In der Stadt kann man einfach mehr für die Ware verlangen“, meinte der Mann. Anderseits müssten Tarifverträge der Beschäftigten eingehalten werden und die betrieblichen Auflagen seien immer umfangreicher geworden.

Der Verdienst an einem Kilo Brot, das für etwa 3,40 Euro über den Ladentisch gehe, sei vergleichsweise gering. Außerdem sieht der Bäckermeister auch das Konsumverhalten der Kunden als Ursache für den Rückgang des klassischen Handwerksbetriebes, da „immer mehr bei Supermärkten einkaufen“. Von den einst über 50 Innungsbetrieben im Kreis existierten heute nur noch 29, so der Mann. Erst kürzlich war bekannt geworden, dass auch die Bäckereien des Dominikus-Ringeisen-Werks in Ursberg ( Die Ursberger Klosterbäckerei steht vor dem Aus ) und des Förderungswerks in Dürrlauingen ( St. Nikolaus: Kündigungen und auch Einschnitte im Supermarkt ) aufgegeben werden.





Die Staatsanwaltschaft warf dem Bäckermeister 47 Fälle von Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt vor. Zwischen Juni 2015 und Dezember 2017 habe der Angeklagte Beiträge zur Sozialversicherung im Umfang von fast 120000 Euro nicht oder nicht rechtzeitig an drei Krankenkassen abgeführt, davon entfielen knapp 55000 Euro auf die Arbeitnehmerbeiträge. Richterin Daniela König hatte sich eingehend mit diesen Vorwürfen beschäftigt und kam zu einem anderen Ergebnis. Bei zwei Krankenkassen waren lediglich Beträge in Höhe von einigen hundert Euro aufgelaufen, die laut Verteidiger zum Teil verspätet gezahlt wurden. Nur im Fall der AOK ging es um Rückstände von circa 26000 Euro. Bereits 2015, als sich die Schieflage des Betriebes abzeichnete, habe sich sein Mandant einen Berater geholt, sagte Anwalt Weber. Danach sollte eigentlich bis August 2017 eine Sanierung erfolgen. Sogar der Verkauf des eigenen Hauses im Wert von 810000 Euro war vorgesehen, um Verbindlichkeiten in Höhe von 320000 Euro abzulösen. Aber sein Mandant „hatte zweimal Pech“: Zum einen sprang der Hausinteressent überraschend ab, dann machte die Krankenkasse mit ihrer Forderung ernst – es folgte die Insolvenz im Frühjahr 2018.

Der Verteidiger versuchte die Situation seines Mandanten zu erklären, der seit 15 Jahren ohne freien Tag in der Backstube gestanden sei und zum Teil Zahlungen, wenn auch verspätet, geleistet habe. Er regte eine Einstellung des Verfahrens an.

Damit fand er sogar Gehör bei der Staatsanwältin: „Der Angeklagte ist schon gestraft genug.“ Der Bäckermeister arbeitet derzeit für einen Mindestlohn in einem Pizzabetrieb und auch seine Ehefrau hat eine Teilzeitstelle. „Er hat seine komplette Altersversorgung verloren“, stellte Richterin König fest. Sie stellte das Strafverfahren gegen den Mann gegen Ratenzahlung einer Geldauflage an den Günzburger Caritasverband in Höhe von 500 Euro ein. Der Bäckermeister bedankte sich für diese Entscheidung auch im Namen seiner Familie.

Lesen Sie dazu auch über die allgemeine Situation des Bäckerhandwerks: Trotz Schließungen: Bäcker-Obermeister sehen nicht schwarz

Themen Folgen