Endlich wieder Publikum: Beim Landkreis-Festival treten regionale Stars auf

Opernsängerin Susanne Steinle und Voice-of-Germany-Teilnehmerin Alexandra Jörg standen in Wettenhausen auf der Bühne. Dunkle Wolken schrecken die Besucher nicht ab.

Chansons der 20er- bis 60er-Jahre und gefühlvolle Balladen gab es am Freitagabend bei "Lieder an einem Sommerabend" des Landkreis-Festivals ComeToGZer im Klostergarten in Wettenhausen. Es war der Abend der leisen Töne und der großen Gefühle. Das Gewitter hatte sich am Freitagabend noch rechtzeitig verzogen.

Musikalisch und emotional in die Tiefe ging es mit dem Duo Magda und Hannes. Die zwei Profimusiker präsentierten ihre Auswahl an Songs der Pop-und Rock-Geschichte und brachten diese mit viel Gefühl und Feinheit neu zum Klingen. Mit sanften Stimmen und rhythmischen Gitarrenklängen bildeten sie den wundervollen Auftakt des Sommerkonzertes - und das vor dem beeindruckenden Ambiente des beleuchteten Klostergartens.

Zarte, feine Töne voller Gefühl gab es auch bei Monika Reichelsdorfer und Mark Poppe. Er, der Multi-Instrumentalist, der sowohl an der Gitarre als auch am Piano überzeugte. Die exquisite Sängerin versetzte das Publikum mit ihren Balladen und ihrer warmen und gefühlvollen Stimme in eine andere Welt.

Oper einmal anders gab es bei Susanne Steinle. Die Sopranistin aus Burgau ist es gewohnt, in edler Robe auf der Bühne zu stehen. Da diese Kleider aber nicht regenfest sind, ging die Sängerin kurzerhand in ihrer Alltagskleidung auf die Bühne und bewies: Bei Oper zählt einzig und allein die Stimme, alles andere ist Nebensache. Stimmgewaltig aber abermals voller Gefühl zog die Sopranistin das Publikum in ihren Bann. Begleitet wurde sie am Piano von Anton Spengler aus Günzburg.

Ruhig, emotional, tiefsinnig – so verlief der Freitagabend von ComeToGZer bis dahin. Um die großen Gefühle ging es danach auch bei Alexandra Jörg und dem Ensemble Die blonden Frau'n. Besser gesagt um die Liebe, um Männer, um das Leben – und um die Probleme, die diese so mit sich bringen. Mit ihren Chansons aus den goldenen 20er- bis 60er-Jahren brachte die Sängerin aus Deisenhausen, die schon bei "The Voice of Germany" auf der Fernsehbühne stand, das Publikum immer wieder zum Schmunzeln und überzeugte vor allem durch das klare Volumen ihrer Stimme. Zu dem Ensemble gehören neben Alexandra Jörg auch Dominik Wiedenmann am Piano und Oliver Radke am Kontrabass. Alexandra Jörg bildete den fulminanten Abschluss eines abwechslungsreichen Sommerkonzertes mit viel Gefühl, wundervollem Gesang und zarten Gitarrenklängen.

"Das habe ich vermisst", sagte die stellvertretende Landrätin Simone Riemenschneider-Blatter über das Klosterfestival. Das Zusammenkommen, schöne Musik, gutes Essen. All das sei während der Corona-Pandemie viel zu kurz gekommen. Umso schöner sei es, dass beim Landkreis-Event die Musikerinnen und Musiker aus der Region endlich wieder mit ihrem Publikum zusammen sein konnten. (AZ)