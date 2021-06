Helge Schneider tritt im Klostergarten Wettenhausen auf

Der bekannte Entertainer und Musiker Helge Schneider kommt am 22. Juli überraschend nach Wettenhausen.

Mit Helge Schneider kommt einer der bekanntesten Unterhaltungskünstler und Musiker Deutschlands ins Kloster Wettenhausen. Am Donnerstag, 22. Juli, heißt es ab 20 Uhr im Klosterhof "Let's Lach". Der Ticketverkauf ist am Mittwoch angelaufen.

Helge Schneider erreichte mit seinem Stück "Katzeklo" und dem Kinofilm "Texas - Doc Snyder hält die Welt in Atem" Kultstatus. Wie es in der Pressemitteilung heißt, kommt der Entertainer "noch einmal ganz groß raus nach einer jahrelang anmutenden, nachdenklichen Pause".

Helge Schneider spielt auf dem Klavier

Mit seinem Programm "Let's Lach" sollen sich die Gäste runterziehen lassen "mit sonstigem Zeugs, inclusive Jazzmusik von echt wirkenden Figuren, dazu erlogene und erstunkene Geschichten ohne Hand und Fuß. Wer das vertragen kann, hat danach alles hinter sich".

Neben dem "Meister selbst", der an diesem Abend Viola da Gamba und Klavier (und noch mehr so ‘n Zeugs) spielt, sind Sandro Giampietro mit der Gitarre und Charlie the Flash, "Halbgott an den Trommeln", angekündigt. Letzterer wechselt sich ab mit Thomas Alkier Gleithmann (Diverses) und Bodo (Teekoch).



Tickets und weitere Infos unter www.allgaeu-concerts.de. (AZ)