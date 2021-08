"Klimawald" bei Wettenhausen: Wie die Staatsforsten ihre Baumbestände umbauen

Plus Baumarten wie die Fichte halten dem Klimawandel mit Trockenheit und Stürmen nicht mehr stand. Die Bayerischen Staatsforsten setzen auf Mischwälder. Ein "Klimawald" entsteht im Distrikt Roggenburg.

Noch sind die Eichen, Linden, Buchen, Weißtannen, Bergahorne, Douglasien und Mehlbeeren noch klein. Doch in wenigen Jahren werden die jungen Bäume zu einem stattlichen Wald heranwachsen, der das Klima für die nachfolgenden Generationen retten soll. Mit großem finanziellen Aufwand bauen die Bayerischen Staatsforsten die artenarmen Wälder in Mischbestände um. Nahe Wettenhausen besichtigte Staatsforsten-Chef Martin Neumeyer mit Günzburgs Landrat Hans Reichhart im Distrikt Roggenburg des Forstbetriebs Weißenhorn einen solchen "Klimawald" und zeigte die Notwendigkeit von Mischwäldern auf.