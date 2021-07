Märchenkonzert mit Live-Sandbildern in Wettenhausen

Eine doppelte und zugleich ausverkaufte Premiere gab es vor Kurzem im Kloster Wettenhausen: zauberhafte Märchenmusik gepaart mit Märchenbildern aus Sand.

„So etwas habe ich noch nie erlebt!“ war die enthusiastische Reaktion einer Besucherin am Ende des Dornröschen-Märchenkonzerts mit Live-Sandkunst für Kinder, das vor Kurzem mit zwei ausverkauften Vorstellungen und jeweils 80 Besuchern, im Kloster Wettenhausen seine doppelte Premiere feierte.

Worte, Töne und Bilder vereinten sich an diesem Nachmittag zu einem neuen, liebevoll-gestalteten, magischen Erlebnis. Die eigens komponierte, zauberhaft-geheimnisvolle Märchenmusik von Dietmar Volz-Barth (Klavier/Komposition) zog das junge Publikum und ihre Familien vom ersten Ton an in ihren Bann. Anna-Maria Barth an der Violine trug mit sanften und kraftvollen Klängen zu dieser Wirkung bei, die einzigartige Klangsprache brachte sehr sensibel die verschiedenen Stimmungen der Erzählung zum Ausdruck und so ließen sich auch die jüngsten Zuschauer auf diese Uraufführung moderner klassischer Musik mühelos ein.

Märchenbilder aus Sand im Kloster Wettenhausen

Die Sandkünstler Sabine Romero und Georg Moritz vom Verein Sandtogether in Schwäbisch Gmünd ließen dazu passend, eindrucksvolle und detailreiche Märchenbilder am Sandtisch entstehen, die über Projektion sichtbar gemacht wurden und den bekannten Text der Gebrüder Grimm, einfühlsam und ausdrucksstark vorgetragen von Sprecherin Yasemin Kont, vor den Augen aller lebendig werden ließen. Über die aus der der Region stammende Schauspielerin kam auch der Kontakt zum Veranstalter, dem Kloster Wettenhausen, zustande. Das jährliche angebotene Kinderkonzert im Rahmen der Veranstaltungsreihe Kulturraum Kloster bot den passenden Rahmen für die Aufführung.

Das Dornröschen-Märchenkonzert mit Live-Sandkunst für Kinder fand im Kloster Wettenhausen statt. Foto: Franz Käsinger

Das unglaublich spannende Konzept dieses Projekts – eine sich ständig verändernde Verbindung der Ebenen Klang, Wort und Bild zu einem zauberhaften Gesamtkunstwerk – wurde für alle Anwesenden zu einem Highlight. Auch der Veranstalter zeigte sich überglücklich, ein so tolles Angebot für Familien in dieser besonderen Zeit unter Corona-Bedingungen geschaffen zu haben. Das Publikum bedankte sich mit langem Applaus und glücklich erfüllten Kinderaugen, die das Gefühl widerspiegelten, Teil eines einzigartigen Konzerterlebnisses gewesen zu sein. (AZ)