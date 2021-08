Wettenhausen

vor 25 Min.

Musiker aus dem Landkreis Günzburg rocken das Festival in Wettenhausen

Plus Am Samstag ließen es die Musiker aus der Region beim Landkreisfestival so richtig krachen. Dabei ging es auch um Mozartkugeln und Königliches.

Von Peter Wieser

Rollende Mozartkugeln und ganz viel „Queen“. Beim großen Landkreiskonzert am Samstag im Wettenhauser Klostergarten ließen es Künstlerinnen und Künstler aus der Region so richtig krachen. Die dunklen Wolken gaben keinen Anlass zur Sorge, die Wetter-Apps auf den Smartphones waren sich einig: Der Regen sollte erst gegen zwei Uhr nachts einsetzen. Zudem lasse sich das Wetter ja überlisten, wenn man wolle: „Man darf es einfach nicht ganz ernst nehmen.“ So sah es jedenfalls Hermann Skibbe bei der zweiten Auflage von „ComeToGZer“ am Samstag im Wettenhauser Klostergarten.

