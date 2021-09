Rockmusik kommt im Klosterhof Wettenhausen gut an

Das erste Rockkonzert im Klosterhof Wettenhausen mit der Band Mission Rock'n'Roll am Freitagabend kam bei den Besuchern voll an. Die Gruppe spielte weltbekannte Rock-Klassiker von ACDC bis ZZ Top. Organisator Joachim Jaitner zeigte sich am Abend sehr zufrieden über den regen Publikumsandrang.

Viele Besucher genossen die besondere Atmosphäre im Klosterhof . Foto: Bernhard Weizenegger

"Wenn das Konzert auch bei den Ordensschwestern und den Wettenhauser Bürgern gut angenommen wird, kann ich mir künftig mehr Veranstaltungen dieser Art an diesem 'himmlischen Ort' vorstellen", sagte der Biergarten-Gastronom. Ein professioneller Security-Dienst übernahm die Eingangskontrollen und die Einhaltung des ausgearbeiteten Sicherheitskonzepts. Um 22 Uhr kehrte allmählich wieder die Ruhe in die Klosteranlage zurück. (bwz)