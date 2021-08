Wettenhausen

vor 52 Min.

Warum dieser neue Biergarten beim Kloster Wettenhausen etwas Besonderes ist

Plus Joachim Jaitner war bislang als Veranstaltungstechniker und -manager in der Region bekannt. Jetzt ist er auch Gastronom - wenn man so will - an einem himmlischen Ort.

Von Till Hofmann

Die Erlaubnis hat er seit dem 9. Juli in der Tasche, einen Biergarten betreiben zu dürfen. Und einen Tag später ging es bereits los. Aber "wir haben alles extra klein gehalten, weil wir sehen wollten, wie das Angebot angenommen wird". Es ist nicht irgendein Biergarten, über den Joachim Jaitner spricht. Wer sich in seinem Gastronomiebetrieb unter freiem Himmel eine Brotzeit oder ein Feierabendbier gönnt, der ist dem Himmel vielleicht ein Stückchen näher als sonst. Garantiert ist es die nächste Nachbarschaft - die Dominikanerinnen des Klosters Wettenhausen. Die lassen sich durchaus ab und an sehen, denn die Schwestern finden es schön, dass noch mehr Menschen einen Anlass finden, einzukehren. Die geistige Einkehr ist jedenfalls nicht fern von Wurstsalat und einem Humpen Bier.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen