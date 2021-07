Wettenhausen

Wettenhauser Klosterschwestern begeistern bei Musikwettbewerb

Plus Klingt wie im Film: Vier Schwestern des Klosters Wettenhausen machen bei einem Song-Contest mit - einen Tag vor dem 81. Geburtstag von Priorin Schwester Amanda.

Von Heike Schreiber

Das Telefon von Schwester Amanda steht nicht mehr still. Ein Gratulant reiht sich an den anderen, eine ehemalige Schülerin nach der anderen schaut persönlich im Kloster Wettenhausen vorbei - nicht nur, um der Priorin zum 81. Geburtstag zu gratulieren. Schnell hat sich auch außerhalb der Klostermauern herumgesprochen, dass die Priorin zusammen mit drei Mitschwestern einen Tag vor ihrem Geburtstag am Finale eines deutschlandweiten Musikwettbewerbs in Mannheim teilgenommen hat und mit einem selbst komponierten Lied unter den besten zehn gelandet ist.

