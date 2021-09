Wettenhausen

vor 40 Min.

Zerstörung am Kalvarienberg in Wettenhausen: "Das ist Wahnsinn"

Plus Am Wochenende ist der Kalvarienberg in Wettenhausen brachial verwüstet worden. Die Polizei sucht nach Zeugen. Wie Gemeinde und Kirche auf den Vandalismus reagieren.

Von Wolfgang Kahler

Umgestürzte Figuren, abgerissene Gliedmaßen, demolierte Bleiverglasungen: Unbekannte haben am Kalvarienberg in Wettenhausen eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Die Burgauer Polizei hat am Dienstag noch einmal intensiv Spuren am Tatort gesichert. Wer hinter dem Anschlag steckt und welche Motive der oder die Täter haben, ist weiter völlig offen.

