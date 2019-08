vor 55 Min.

Widerstand gegen Polizisten in Ichenhausen

Mit einem Stuhl, der auf die Straße geworfen worden war, begann alles. Am Schluss waren drei Streifenbesatzungen vor Ort.

Eine zivile Streife der Polizeiinspektion Günzburg fuhr am Mittwoch gegen 23.45 Uhr in Ichenhausen auf der Marktstraße. Dabei musste der Fahrer mit dem Wagen einem Stuhl, der auf der Straße lag, ausweichen. Andernfals wäre es zum Zusammenstoß gekommen. Der Stuhl war offensichtlich in der Dunkelheit auf die Marktstraße geworfen worden.

Wenige Meter davon entfernt erkannte die Streifenbesatzung eine Gruppe von zwei Männern und einer Frau im Alter von 19, 22 und 17 Jahren. Die Beamten kontrollierte die drei Personen. Sie gingen davon aus, dass aus dieser Gruppe heraus der Stuhl auf die Straße geworfen worden war. Der 22-Jährige zeigte sich nach Angaben der Polizei „nicht kooperativ“ und verweigerte die Angabe seiner Personalien und die Herausgabe seines Personalausweises.

Polizisten wendeten körperliche Gewalt an

Daraufhin wurde dem 22-Jährigen erklärt, dass er zum Zweck der Personalienfeststellung nach einem Ausweisdokument durchsucht wird. Der junge Mann leistete dabei Widerstand. Letztlich konnte die notwendige polizeiliche Maßnahme nur unter Anwendung einfacher körperlicher Gewalt durchgesetzt werden.

Jetzt verhielt sich auch der 19-Jährige gegenüber den Beamten aggressiv und störte die polizeilichen Maßnahmen. Nur unter Hinzuziehung von zwei weiteren Streifenbesatzungen konnte die Lage vor Ort beruhigt werden.

Ein Polizeibeamter wurde bei den Widerstandshandlungen leicht verletzt. Die beiden Männer standen deutlich unter Alkoholeinfluss. Gegen die Tatverdächtigen wurde ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Widerstandes gegen Polizeibeamte und des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet. (zg)

