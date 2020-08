vor 29 Min.

Wie Bayern-Fans im Landkreis Günzburg den Sieg der Münchner erleben

Plus Der Triple-Gewinn löst bei den Fußball-Anhängern eher stille Freude aus. Vorstandsmitglieder der Bayern-Fanclubs sehen die Ursache nicht nur in der Corona-Pandemie.

Von Jan Kubica

Die magische Nacht von Lissabon bot natürlich auch am Tag danach genügend Stoff fürs Tagesgespräch im Landkreis Günzburg. Unter Bayern-Freunden wie Bayern-Gegnern wurden die Ereignisse des Champions-League-Endspiels vom 23. August 2020 eifrig diskutiert. Einig war sich die Fußball-Familie, dass dieser Triumph absolut verdient war. Und dennoch: Inmitten der Corona-Pandemie scheint eine Art leiser, privater Jubel an die Stelle des explosionsartigen, kollektiven Taumels zu treten; an die Stelle des Feiermarathons rückte eher stille Freude. Das zumindest legen die Wortbeiträge der organisierten Bayern-Anhänger nahe. Gleichzeitig ist ihnen bewusst, dass sie wenige Stunden zuvor ein im Spitzensport sehr seltenes, wahrhaft außergewöhnliches Ereignis miterlebt hatten.

Günter Jehle: "Das ist einfach genial"

Entsprechend intensiv ließ Günter Jehle den Spiel-Film immer und immer wieder ablaufen. „Ich bin bis um vier Uhr nachts gesessen und habe es mir immer wieder angeschaut. Das ist einfach genial“, schildert er seine Erinnerungen mit glänzenden Augen. Das Finale hatte der 2. Vorsitzende der Günzburger Bayernfreunde in relativ kleiner Runde zusammen mit Fanclub-Kameraden verfolgt. Als Kingsley Coman nach knapp einer Stunde Spielzeit das 1:0 gelang, „habe ich nur noch gehofft, dass es reicht“. Das tat es und Jehle formuliert, obwohl es seiner Mimik auch ohne Worte mühelos abzulesen ist: „Die Freude ist noch in meinem Gesicht.“

Zu Recht, ist der Beobachter geneigt anzufügen. Es gibt derzeit einfach keine bessere Fußball-Mannschaft als den FC Bayern. Wer hinzurechnet, dass diese Münchner neun Monate zuvor noch am Boden gelegen waren, wird Superlative kaum vermeiden können. Allzu verständlich ist also, wenn Jehle zusammenfassend sagt: „Es gibt nichts Schöneres. Wer weiß, wann wir das wieder erleben dürfen.“

Bayern-Fanclubs im Landkreis Günzburg 1 / 4 Zurück Vorwärts Bayernfreunde ’95 Unterallgäu Gegründet: 1995 Mitglieder: 1420 www.bayernfreundeunterallgaeu.de

FC Bayern Fanclub D’Mendlschpizer Offingen Gegründet: 1998 Mitglieder: 200 www.bfc-offingen.de

FC Bayern Fanclub Wettenhausen 1979 Gegründet: 1979 Mitglieder: 350 www.fcb-fanclub-wettenhausen.de

Günzburger Bayernfreunde Gegründet 2009 Mitglieder: 370 www.guenzburger-bayernfreunde.de

Jehle ist natürlich bewusst, dass Triumphe von gestern morgen bereits Schall und Rauch sein können. Er sieht nach diesem krönenden Abschluss einer für alle Fußball-Freunde schwierigen Saison auch eine interessante Spielzeit 2020/21 nahen. Doch er besitzt zusätzlich das Selbstverständnis zu behaupten: „Wir haben jetzt den richtigen Trainer, die Mannschaft passt und der ganze Verein ist so aufgestellt, dass sie immer wieder neue Titel holen wollen.“ Entsprechend befürchtet Jehle auch nicht, dass die Bayern demnächst in ein Loch fallen könnten.

Spiel gleich noch mal angeschaut - weil's so schön war

Ebenfalls nur in kleinem Kreis hat Willi Vogele das Endspiel erlebt. Ungefähr 15 Personen hätten das Spiel im Vereinslokal des Fanclubs Wettenhausen verfolgt und hinterher auch gut gefeiert, berichtet der Vorsitzende, schränkt aber ein: „Es war nicht so intensiv, es war schon ein bisschen gehemmt.“ Zu Hause angekommen, gönnte sich Vogele ein Gläschen Sekt oder zwei – und hat sich das Spiel, weil’s so schön war, gleich noch einmal angeschaut.

Von einer Momentaufnahme möchte der Fanclub-Chef, der nach eigenem Bekunden alle Heimspiele des FC Bayern besucht, nicht sprechen. Ja, die Mannschaft habe sich seit dem vergangenen Herbst „von Null auf Tausend“ katapultiert und er rechne damit, dass auch mal wieder Tage des Misserfolgs kommen werden. „Aber ich denke, dass die Bayern in der Bundesliga und auch international wieder eine gute Rolle spielen werden.“

So sehr die Corona-Pandemie die öffentliche Partykultur also bremste: Der tief empfundenen Freude der Bayern-Sympathisanten konnte sie nichts anhaben. Manfred Kuhn zum Beispiel fasst seine Gefühle in die Worte: „Man freut sich riesig. Die Jungs haben fantastisch gespielt in den vergangenen Wochen.“

Manfred Kuhn: "Die letzte Emotion fehlt"

Auch der Chef das Fanclubs D’Mendlschpizer Offingen vermerkt im Augenblick des Erfolgs einen kleinen Dämpfer und auch der hat mit der Pandemie zu tun. Kuhn war nämlich beim ersten und bislang einzigen Bayern-Triple 2013 hautnah dabei, fieberte beim Bundesliga-Finale, beim DFB-Pokal-Endspiel und beim Champions-League-Triumph jeweils im Stadion mit. Jedem Fußballfan leuchtet ein, dass sein persönliches Fazit nach dem aktuellen Fernsehtermin nüchtern ausfallen muss. „Es ist toll, aber die letzte Emotion fehlt. Man erlebt das einfach anders. Es ist nicht das Gleiche, als wäre man live dabei.“

Roland Schwerter findet es ebenfalls ein bisschen schade, dass man diesen grandiosen Erfolg nicht so feiern kann, wie man es gerne möchte. Für seine eher im Stillen ausgelebte Freude macht der in Waldkirch lebende Vorsitzende der Bayernfreunde Unterallgäu aber nicht allein die Corona-Krise verantwortlich. „Man kann das ja nicht richtig erklären. Wenn man wie ich ein echter Roter ist und das in sich hat, wird es einem erst im Nachgang wirklich bewusst, was das Tolles war“, sinniert er. Er selbst fühlt sich „perfekt“, sagt Schwerter noch ganz unter dem Eindruck des Erlebten. „Das war ein besonderer Tag unter außergewöhnlichen Umständen – nicht nur für die Fans, sondern auch für die Spieler“, führt er aus. Und für ihn selbst, denn Schwerter nimmt das Triple natürlich gerne als nachträgliches Geschenk zu seinem 50. Geburtstag entgegen, den er erst vor einem Monat feierte.

Stark im Sieg und in der Niederlage

All jenen, die es eher nicht mit den Bayern halten, möchte Schwerter auch in einer der größten Stunden des Vereins seine eigene Interpretation des „Mia san Mia“ erzählen. Denn eines müsse man dem Verein, seinen jeweiligen Mannschaften und den Fans über die Jahre einfach hoch anrechnen: „Wir haben auch Niederlagen erlebt, die wirklich weh getan haben. Aber wir waren immer ganz stark in der Niederlage und sind immer gestärkt daraus hervorgegangen.“





