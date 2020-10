vor 33 Min.

Wie Bürger aus dem Landkreis Günzburg die deutsche Wiedervereinigung erlebt haben

Plus Es gibt Daten und Ereignisse, die haften bleiben - so wie der 3. Oktober 1990 und der Vortag. Sechs Personen haben notiert, was sie erlebt, wie sie gefühlt haben damals.

Theo Waigel, damals Bundesfinanzminister: Am Morgen des 2. Oktober flog ich von Oberpfaffenhofen nach Hamburg, um am Parteitag der CDU teilzunehmen. Von Hamburg ging es nach Schwerin zu einer Kundgebung am alten Garten. Mit dem Hubschrauber flog ich nach Berlin-Schönefeld und von dort wurde ich zum Reichstag gefahren, wo noch eine Sitzung der CSU-Landesgruppe, gemeinsam mit der DSU, stattfand. Um 21 Uhr begann dann der große Festakt im Schauspielhaus. Kurt Masur dirigiert die Neunte Symphonie von Beethoven, unsere Europa-Hymne.

Der letzte Ministerpräsident der DDR, Lothar de Maizière, hält eine Abschiedsrede. Zu Fuß bewegen wir uns zum Reichstag, wo um Mitternacht die deutsche Flagge gehisst wird und die Nationalhymne ertönt. Vor dem Reichstag stehen Hunderttausende begeisterter Deutscher. Später steckt mir der sowjetische Botschafter Terechow seine Visitenkarte zu mit der Bitte, mich eine Minute sprechen zu können. Er teilt mir mit, der Überleitungsvertrag über den Abzug aller sowjetischen Streitkräfte sei unterschriftsreif. Am 9. November unterzeichnen wir beide den ersten völkerrechtlichen Vertrag des wiedervereinigten Deutschlands. Wir vereinbaren, dass in dreieinhalb Jahren alle sowjetischen Soldaten und ihre Waffen in die Sowjetunion zurückkehren.

Theo Waigel (CSU) war 51 Jahre alt bei der Wiedervereinigung und Bundesfinanzminister. Bild: Ulrich Wagner

Am nächsten Tag findet in der evangelischen Marienkirche in Ostberlin ein ökumenischer Gottesdienst statt. Ihm schließt sich in der Philharmonie der Staatsakt mit der Rede des Bundespräsidenten an. An diesem Tag bin noch bei Kundgebungen in Leipzig und Dessau. Mein Fahrer bringt mich zurück nach Berlin. Am Donnerstag findet bereits um 10 Uhr die konstituierende Sitzung des Bundestags statt. Am Nachmittag erfolgt ein Flug nach Lagerlechfeld zu einer Veranstaltung um 17 Uhr in Kaufbeuren, der sich um 20 Uhr eine Versammlung in Illertissen anschließt. Ich bin wieder im Schwäbischen. Es waren voll ausgefüllte, großartige Tage.

Gerd Olbrich, SPD-Politiker, damals bei der Regierung von Schwaben: An den 3. Oktober 1990 habe ich keine ganz präzisen Erinnerungen. Ich weiß aber noch, dass ich viel Fernsehen geschaut habe. Die Feierlichkeiten, die schon am Abend des 2. Oktober begannen, wurden ja live übertragen. Sehr genau in Erinnerung ist mir aber der 9. November 1989, der den Grundstein für die Wiedervereinigung legte. Meine Frau und ich fuhren abends von einer SPD-Sitzung nach Hause. Schon im Autoradio hörten wir von den Ereignissen in Berlin. Daheim stellten wir sofort den Fernseher an und konnten kaum glauben, was wir sahen: Jubelnde Menschen spazierten aus Ostberlin ungehindert über offene Grenzübergänge nach Westberlin.

Die deutsche Teilung, die am 3. Oktober offiziell endete, habe ich auch persönlich gespürt. Ich habe Verwandte in Sachsen und diese auch vor der Wende regelmäßig besucht. Die DDR-Grenzkontrollen waren teilweise schikanös, die Grenzanlagen furchteinflößend und scheinbar für die Ewigkeit gebaut. Einige meiner Verwandten gehörten zu den Mutigen, die an den Leipziger Montagsdemonstrationen teilnahmen. Für sie hat es mich besonders gefreut, dass mit dem 3. Oktober 1990 Freiheit und Demokratie, die für uns selbstverständlich waren, nun auch für sie garantiert waren.

SPD-Politiker Gerd Olbrich war damals 39 und bei der Regierung von Schwaben beschäftigt. Bild: Bernhard Weizenegger

Die wirtschaftlichen Probleme haben sich am 3. Oktober 1990 schon angedeutet. Die Umstrukturierung der ehemaligen DDR-Betriebe führte bei meinen Verwandten teilweise zu schwierigen beruflichen Neuorientierungen. Ich kenne aber niemanden, der sich dort die alte DDR zurückwünscht. Und wer jemals die Luftverschmutzung in der früheren DDR erlebt hat, versteht dies noch besser.

Till Hofmann, heute GZ-Redaktionsleiter, damals kurz vor dem Volontariat: Der TV-Schirm zeigte es: In Berlin war wirklich großes Kino am Vorabend des 3. Oktober: Menschenmassen im Freudentaumel, (Rotkäppchen-)Sekt statt Selters, Deutschland einig Vaterland. In dem thüringischen Örtchen Thälendorf war alles einige Nummern kleiner. Die Wirtin des kleinen Gasthauses verkaufte an diesem Abend tüchtig. Kurz vor Mitternacht zogen einige Männer los und holten den schmiedeeisernen Schlüssel unter der Fußmatte am Eingang der Kirche hervor. Sie schlossen auf und ließen die Glocke in diesem besonderen Moment läuten. Einige wenige Feuerwerksraketen durchbrachen kurz die Dunkelheit. Lange wurde gefeiert in dieser Nacht der Deutschen Einheit – zum Schluss im Getränkestützpunkt Kater Mikesch, wo noch das Konterfei Erich Honeckers an der Wand hing.

Wie aber konnte ich als Wessi-Import überhaupt durchgehen? Nicht allein unter Eingeborenen, sondern herzlich von ihnen aufgenommen. Das hat mit einem Luftballon zu tun, den ich als Knirps in die Freiheit entließ. Er transportierte die wertvolle Fracht – einen Adresszettel – ausgerechnet mit dem Wind nach Osten in die DDR.

GZ-Redaktionsleiter Till Hofmann stand 1990 als 22-Jähriger wenige Monate vor seinem Volontariat. Bild: Bernhard Weizenegger

In einem Waldstück nahe Thälendorf fand ihn Familie Dehmel 1979 – zehn Jahre vor dem Mauerfall, elf Jahre vor der Einheit, mitten im Kalten Krieg. Eine Brieffreundschaft entstand, viele Päckchen wurden hin und her geschickt. Und nicht immer kam alles an, was eingepackt worden war. Zwei Wochen vor Weihnachten 1989 stand die Familie überraschend bei uns vor der Haustür. Knapp zehn Monate später stattete ich den Gegenbesuch ab. Das waren Tage in Thälendorf, die ich nie vergessen werde.

Dörte Trauzeddel, Schauspielerin und Regisseurin, lebte damals in Leipzig: Der 3. Oktober 1990 war für mich als damals 13-jährige Leipzigerin ein relativ normaler Tag. Ich hatte schulfrei, das war schön. Ich habe mit meiner älteren Schwester, deren Freund und meiner Mutter die Feierlichkeiten im Fernsehen verfolgt, mein Vater war auf Dienstreise in Moskau.

Der Einheitsvertrag und was das bedeutet, war mir nicht wirklich klar. Ich fand es nur seltsam, dass wir jetzt eine neue Nationalhymne hatten. Der Freund meiner Schwester stand plötzlich auf und sang mit, wir fanden das irgendwie komisch und blieben lieber sitzen.

Regisseurin Dörte Trauzeddel, besuchte mit 13 die Polytechnische Oberschule Ho-Chi-Minh in Leipzig Bild: Steffen Junghans

In den vorangegangenen Monaten hatten wir schon mehrere Reisen zu Freunden und Verwandten in der BRD unternommen. Das war natürlich alles sehr interessant, aber auch fremd. Von der Norderney, wo wir im Sommer 1990 mit unserer Verwandtschaft waren, war ich damals allerdings enttäuscht, da die Nordsee immer „weg war“, da wollte ich lieber wieder auf den Darß zu meiner geliebten Ostsee.

Die emotionaleren Erinnerungen habe ich an die Ereignisse im Herbst 1989, den wir ja in Leipzig hautnah miterlebt haben, die Montagsdemos, die Kerzen in der Kirche, die Verhaftungen, diese konzentrierte angespannte Stimmung und die große Erleichterung, als dann alles so friedlich ausging. Oder unser erster Besuch in Westberlin, die vielen unterschiedlichen Menschen, die gemeinsam feierten – das alles habe ich sehr gut in Erinnerung. Der Tag der offiziellen Wiedervereinigung war dann einfach der letzte Punkt in einer Reihe sehr wichtiger Ereignisse, die mein Leben und das meiner Familie grundlegend änderten.

Irmgard Gruber-Egle, damals arbeitete sie für den SPD-Kreisverband: Dass die Wiedervereinigung Deutschlands zum 3. Oktober 1990 endgültig vollzogen wurde, ließ in mir das Gefühl aufkommen, dass ein sehr lange gehegter Wunsch in Erfüllung gegangen ist. Dieser Wunsch wurde bei mir über viele Jahre immer stärker. Auslöser war eine Lehrerin in der Volksschule, die viele spannende Geschichten über Städte und Landschaften erzählte – Orte, die zu diesem Zeitpunkt in der nicht erreichbaren DDR lagen. Die Vorstellung, das alles einmal sehen zu wollen, insbesondere den Spreewald, war bis zur Wiedervereinigung bei mir immer latent vorhanden.

Außerdem versprach ich mir als damals engagierte SPD-Kommunalpolitikerin frischen politischen Wind. Ich dachte mir, dass nun die Chance bestehen würde, auch bei uns in der Bundesrepublik Deutschland festgefahrene und verkrustete Strukturen aufzubrechen. Als Frau glaubte ich, dass die Gleichstellung der Frauen in der DDR, ihre größere Teilhabe am öffentlichen, politischen und betrieblichen Leben auch Vorbild für die Gleichstellung der Frauen in der BRD hat.

Irmgard Gruber-Egle aus Burgau war 38, im Jahr 1990 arbeitete sie für den SPD-Kreisverband. Bild: Alois Egle

Da ich auch privat im Jahr 1990 in ein neues Leben aufgebrochen war, war diese grandiose Öffnung des gesamten Ostens und eben explizit die der DDR für mich ein Zeichen des Aufbruchs auf allen Ebenen. Ich verband damals diese Wiedervereinigung mit freierem, europäischerem, gar weltoffenerem Denken.

Thomas Schulze, damals Azubi im Erzgebirge, heute Schulamtsleiter: Ein Blick in meinen Tagebuch-Kalender von 1990 verrät für den 3. Oktober zunächst nichts. Scheinbar war es ein ganz normaler Mittwoch. Ich befand mich damals im dritten Ausbildungsjahr zum Werkzeugmacher mit Abitur und verbrachte die Woche von Montag bis Freitag im Internat im Erzgebirge. Bis in den November 1989 war dieses Internat streng ideologisch-sozialistisch geführt und ich war alles andere als linientreu. Das knappe Jahr von November 1989 bis September 1990 war geprägt von kolossalen, nie geahnten Umwälzungen, aber auch von Ungewissheiten und Unsicherheiten. Für mich selbst bedeutete das mehrfach, dass es nicht sicher war, ob ich meine Ausbildung würde abschließen, mein Abitur würde machen können und wie es danach weitergehen würde.

Ein Blick zurück durch die Eintragungen in meinem Tagebuch-Kalender lassen jedoch ein noch bestimmenderes Gefühl der damaligen Zeit plastisch werden: das Gefühl der grenzenlosen Freiheit. Am greifbarsten war die Reisefreiheit. Meine Freizeit war damals völlig vom Klettern bestimmt. Und konnte ich noch im Frühsommer 1989 von den Kletterzielen im Westen nur träumen, so hatte ich 1990 endlich die Freiheit, mir diese zu erfüllen.

Schulamtsleiter Thomas Schulze machte mit 19 im Erzgebirge die Werkzeugmacher-Ausbildung mit Abitur. Bild: Peter Bauer

Da finden sich Kletterfahrten nach Frankreich, in die Fränkische Schweiz und ins schöne Allgäu. Ebenso greifbar, jedoch in anderer Ausdrucksform, zeigt sich in meinem Tagebuch-Kalender die wiedergewonnene Meinungsfreiheit. Ich hatte alle ideologisch besetzten, sozialistischen Feier- und Ehrentage energisch gestrichen. Ein Ausdruck der Ablehnung des alten Systems – ein Jahr vorher undenkbar, vor allem aber unsagbar. Zum Schluss war es dann doch kein ganz normaler Mittwoch, dieser 3. Oktober 1990. Denn auch an diesem Abend sah ich die Nachrichten, erlebte bewusst die wiedergewonnene Informationsfreiheit und war mir nun ganz sicher: Das lässt sich nicht mehr zurückdrehen. Die DDR war Geschichte.

