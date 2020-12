vor 18 Min.

Wie Großfamilien überhaupt Weihnachten feiern

Weihnachten mit der ganzen Familie gleichzeitig zu feiern, ist in diesem Jahr wegen der Kontaktbeschränkungen so gut wie nicht möglich. Auch bei Dora und Georg Mayer aus Scheppach wird an den Weihnachtsfeiertagen der eine oder andere Teller leer bleiben.

Plus Wie drei Familien mit den Kontaktbeschränkungen am Heiligen Abend und an den Feiertagen umgehen. Eine davon trifft die Corona-Krise besonders hart.

Von Peter Wieser

Weihnachten ist auch das Fest der Familie – nur läuft es in diesem Jahr völlig anders ab. Zwar wurden die Kontaktbeschränkungen in der Zeit vom 24. bis zum 26. Dezember gelockert, aber es kann sich nur eine bestimmte Anzahl an Familienmitgliedern treffen. Aber was ist, wenn die Familie viel zu groß dafür ist?

Ein Haushalt darf maximal von vier Personen und deren Kindern besucht werden, hinzukommen deren Kinder, sofern diese noch keine 14 Jahre alt sind. Alle müssen aus dem engsten Familienkreis stammen. Dazu zählen Eltern, Kinder und Enkelkinder, auch Ehegatten, Lebenspartner und Partner einer nicht ehelichen Lebensgemeinschaft, wie auch Geschwister sowie deren Kinder und Haushaltsangehörige. Auf den ersten Blick kling das etwas kompliziert, schnell aber wird klar: Erhalten Oma und Opa Besuch von ihrem Sohn und ihrer Tochter mit deren Ehepartnern, dann ist das möglich. Weitere Personen, beispielsweise die über 14-jährigen Enkelkinder dürfen dann schon nicht mehr mit dabei sei.

Familie Mayer hat drei Töchter, einen Sohn und sieben Enkel

Bei Dora und Georg Mayer aus Scheppach wären es mit ihren drei Töchtern, ihrem Sohn und den sieben Enkeln, hinzukommen noch deren Partner, mehr als 20 Personen gewesen. Einen Heiligabend, wie er traditionell immer abwechselnd bei einem ihrer Kinder im großen Familienkreis stattgefunden hat, wird es in diesem Jahr nicht geben.

„Wir besuchen am Nachmittag alle gemeinsam die Christmette. Mein Mann und ich gehen dann zu unserem Sohn, und die anderen Kinder werden, jeder für sich und mit seiner Familie, zu Hause sein. Um neun Uhr sind auch wir wieder daheim“, beschreibt Dora Mayer den Ablauf des heutigen Tages. Vielleicht werde er sein Flügelhorn dabeihaben und Enkelin Isabel auf der Flöte zu ein paar Weihnachtsliedern begleiten, fügt Georg Mayer hinzu. Auch am Ersten Weihnachtsfeiertag werden bei den Mayers die Tische nicht so gedeckt sein wie in den Jahren zuvor: Kein Mittagessen mit der ganzen Familie, kein Kaffee am Nachmittag und keine Brotzeit am Abend.

Besuche finden nacheinander statt

Besuche werden etappenweise stattfinden. Die einen kämen am Vormittag, die nächsten am Mittag, dann am Nachmittag und am Abend. „Wir haben Zeiten ausgemacht, zu denen jeder kommen darf. Die einen müssen wir heimschicken, bevor die anderen kommen.“ Vermissen wird das Ehepaar auch das „Schwätzle“, das Zusammensitzen und das „Weihnachtsschnäpsle“ mit den Nachbarn. Man werde sich „Frohe Weihnachten“ von Weitem und über das Gartentor wünschen. Weihnachten ganz wegzuschieben, das könnten sich die Mayers nicht vorstellen, da sei ihnen ihre Familie viel zu wichtig. Dora und Georg Mayer betonen aber auch: „Wir sind froh, dass wir alle gesund sind, wir halten uns an die Abstände und an die Regelungen und genau das erwarten wir von anderen auch.“

Bei Michaela und Peter aus Günzburg, die ihren Nachnamen nicht in der Zeitung lesen wollen, werden die Weihnachtsfeiertage ebenfalls anders verlaufen, als bisher. Heiligabend werden sie zuhause mit ihren beiden Töchtern verbringen. Nicht so, wie es in den Jahren vorher immer war, wo die ganze Familie zusammenkam und jeder etwas zum gemeinsamen Essen beitrug. Man werde sich sehen, aber nicht im geschlossenen Raum und nicht für eine längere Dauer, sondern im Freien an der frischen Luft. Das geschehe in Grüppchen und über die beiden Weihnachtsfeiertage verteilt, sagt das Ehepaar.

Am Ersten Weihnachtsfeiertag werden mit der Verwandtschaft Würstchen im Freien gegrillt

Neben Spaziergängen mit den Großeltern ist für den Ersten Weihnachtsfeiertag etwas Besonderes geplant – jedoch nur mit vier weiteren Personen aus der Familie: „Wir grillen draußen Würstchen – auf der Feuertonne, so wie in der Bronx“, sagt Michaela und erinnert an die brennenden Ölfässer, wie man sie in dem Stadtteil von New York City oft sieht. Für das Grillen gebe es Stecken, die seien genau eineinhalb Meter lang. Damit habe man zugleich eine Messlatte für das Einhalten der Abstände. In der Familie sei man sich einig gewesen, in diesem Jahr auf diese Art und Weise Weihnachten zu feiern. „Man muss eben kreativ sein und neue Wege gehen“, fügt sie hinzu.

Ein völlig anderes Weihnachten findet in diesem Jahr bei Hans und Maria statt. Ihre richtigen Namen wollen sie nicht in der Zeitung lesen – sie befinden sich über die Weihnachtsfeiertage samt ihren beiden Kindern in Quarantäne. Eines der Familienmitglieder hatte sich mit dem Corona-Virus infiziert, somit dürfen auch die anderen weder das Haus verlassen, noch sind Besuche möglich.

Der Christbaum ist ungeschmückt

Am Dienstag hatte Maria am Telefon erzählt: Der Christbaum stehe seit ein paar Tagen ungeschmückt da, weil niemand in der Stimmung sei, diesen zu schmücken. Die Verwandten habe man ausgeladen, frohe Weihnachten werde man sich über Video wünschen. Es werde Geschenke geben und auch die traditionellen Weihnachtswürstchen. Maria betont: „Uns geht es nicht um das Datum, wir werden Weihnachten feiern, wenn wir wieder dürfen und unsere Familie um uns haben können – ob das im Januar ist, im Februar oder sonst irgendwann. Wenn ich alle wieder in den Arm nehmen darf, dann ist für mich Weihnachten.“

