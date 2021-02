vor 19 Min.

Wie Offingen das neue Baugebiet entwässern will

Das neue Baugebiet Ermle IV in Offingen: Hauptthema der Sitzung des Gemeinderats war die Vorstellung des Entwurfs der Erschließungsplanung.

Plus Im Offinger Gemeinderat wird die Planung vorgestellt. Welche Variante der Versickerung das Gremium befürwortet.

Von Peter Wieser

Wie schon in den Baugebieten Ermle II und Ermle III ist auch im neuen Offinger Baugebiet Ermle IV das auf den Grundstücken anfallende Niederschlagswasser zu versickern. Wie aber sieht es mit der Beseitigung des Niederschlagswassers im Straßenbereich und mit dem Schmutzwasser aus? In der jüngsten Sitzung des Offinger Marktgemeinderats in der Mindelhalle stellten Johann und Markus Kapfer vom Dillinger Büro Kapfer Ingenieure den Entwurf der Erschließungsplanung vor.

Zur Schmutzwasserentsorgung im neuen Baugebiet wäre ein Anschluss an die vorhandene Pumpstation der Baugebiete Ermle II und Ermle III von der Kapazität zwar möglich, allerdings könnten aufgrund der Höhenlage der Anschlusspunkte nicht alle der zukünftigen Grundstücke auf diese Weise entwässert werden. Markus Kapfer schlug vor, das gesamte Baugebiet im sogenannten Freispiegelverfahren über eine neu zu errichtende Pumpstation zu entwässern. Für die Beseitigung des Niederschlagswassers auf der fünf Meter breiten asphaltierten Fahrbahn mit 2,5 Meter breitem Park- und Grünstreifen sind Sickerschächte wie in den beiden anderen Baugebieten nicht mehr zulässig. Markus Kapfer stellte dazu vier verschiedene Alternativen vor.

Einen zusätzlichen Flächenverbrauch soll es nicht geben

Die Variante, bei der das Regenwasser einem Vorfluter zugeführt und über einen Graben im Wald abgeleitet wird, fand aufgrund der dabei erforderlichen Überquerung der Staatsstraße und des damit verbundenen Eingriffs in die Natur weder bei Kapfer noch bei den Mitgliedern des Marktgemeinderats große Zustimmung. Ebenfalls wenig Gefallen fand eine Rinnenableitung in ein Sickerbecken – dies würde einen zusätzlichen Flächenverbrauch von mehr als 700 Quadratmetern sowie einen hohen Pflegeaufwand mit sich bringen.

Damit standen noch zwei Varianten zur Diskussion: Zum einen eine örtliche Rinnenversickerung zwischen Fahrbahn und Seitenstreifen, bei der das Regenwasser mithilfe von Granulat direkt vor Ort gereinigt und dem Untergrund zugeführt wird. Zum anderen straßenbegleitende Sickermulden, in denen ebenfalls eine Reinigung in der sogenannten belebten Bodenzone vor Ort erfolgt. Damit aber gingen Flächen von mehr als 1500 Quadratmetern verloren.

Es würde Sinn machen, wenn solche Bereiche auch in einem Wohngebiet ökologisch genutzt würden, sprach sich Kurt Schweizer (Grüne) für diese Lösung aus. Zweiter Bürgermeister Florian Haupeltshofer (JBO) gab zu Bedenken, dass man die Pflege der Mulden nicht vernachlässigen dürfe. Frank Reuther (CSU) sah in der Rinnenversickerung ebenfalls eine naturnahe Variante, die seiner Meinung nach bei den Offingern eher Zuspruch fände. Auch Monika Schweizer ( SPD) fand, dass diese die elegantere Lösung sei. Letztlich entschied sich der Offinger Marktgemeinderat mit 13:2 Stimmen für die Variante einer Rinnenversickerung und billigte die vorgelegte Erschließungsplanung.

Schottergärten sollen eingeschränkt werden

Der Markt Offingen möchte künftig bei der Aufstellung oder der Änderung von Bebauungsplänen den zunehmenden Trend des Anlegens von Schottergärten einschränken. Anlass war ein Antrag von SPD und Bündnis 90/Die Grünen zur Aufnahme von Regelungen zu gärtnerischen Gestaltungen im Rahmen künftiger Bauleitplanungen. Frank Reuther würde dies zwar befürworten, zeigte allerdings Bedenken, da es einen Eingriff in die Freiheit einzelner Bürger bedeute und ob dies auch rechtlich zulässig sei. Bürgermeister Thomas Wörz (SPD) bemerkte, dass mit der Beteiligung der Fachbehörden im Verfahren bereits eine Prüfung gegeben sei.

Weiter wurde beschlossen, die Straßenbeleuchtung im Bereich „Im Bogen“, „Flutmulde“ und „Am Sportplatz“ zu ergänzen. Der Weg werde als innerörtliche fußläufige Verbindung sehr gut angenommen, allerdings sei vor allem im Winterhalbjahr das Fehlen einer Beleuchtung auf einer Länge von rund 200 Metern deutlich geworden. Vorgesehen sind vier neue Straßenlampen in LED-Technik, die Bruttokosten betragen knapp 17.000 Euro.

Lesen Sie auch:

Themen folgen