Wie Rettenbach Vereine künftig unterstützen will

Die Gemeinde Rettenbach legt probeweise Richtlinien für Vereinszuschüsse fest. 2020 sollen sie in Kraft treten.

Von Peter Wieser

Vier Zuschussanträge standen bei der jüngsten Sitzung des Rettenbacher Gemeinderats auf der Tagesordnung: für die Neubeschaffung einer Küche für den Gesangsverein im Vereinsraum im Obergeschoss der Gemeindehalle und die Faschingsfreunde Remshart möchten anlässlich ihres 20-jähriges Bestehen mehr in einen Wagen, in Kostüme und eine Anlage investieren. Der FC Reflexa Rettenbach und der Veteranen- und Soldatenverein Harthausen feiern ihr 50-jähriges beziehungsweise ihr 100-jähriges Jubiläum, beide Vereine bitten für ihre Feierlichkeiten ebenfalls um einen Zuschuss. Bürgermeisterin Sandra Dietrich-Kast (CSU) nahm dies zum Anlass, um vorab vorbereitete Richtlinien, wie man künftig mit Zuschussanträgen umgehen könne, zur Diskussion freizustellen.

Mit diesen hätten sowohl die Gemeinde als auch die Vereine Anhaltspunkte, anhand derer sie sich künftig orientieren könnten, so die Bürgermeisterin. Grundsätzlich sah dies der Gemeinderat ähnlich. Die Vereine bräuchten klare Planungssicherheit, entscheidend seien langfristige Anschaffungen, unabhängig von der Mitgliederzahl, wie Werner Brenner (CSU) betonte. Anja Schinzel (BL) regte an, eine Art Übergangslösung zu berücksichtigen.

Dritter Bürgermeister fordert Übergangsphase

Es gebe Vereine, die in der Vergangenheit nicht um eine Förderung gebeten hätten. Damit alle gleich behandelt würden, sollten Kompromisse gefunden werden. Dritter Bürgermeister Herbert Sittenberger (BL) schlug eine Übergangsphase, eventuell mit Sonderentscheidungen, und ein Inkrafttreten der Richtlinien Ende 2019 vor. Gefördert werden können auch nicht eingetragene Vereine und Gruppierungen, die sich in der Gemeinde engagieren. Neuanschaffungen ab 500 Euro sollen in der Regel künftig mit einem 20-prozentigem Zuschuss und bis zu einer Höhe von 5 000 Euro gefördert werden.

Für Diskussionen sorgte, wie die Gemeinde bei Jubiläumsfeierlichkeiten verfahren soll: hier kann diese einen Zuschuss in Höhe von bis zu 500 Euro gewähren. Für besondere Vorhaben müssen rechtzeitig Einzelanträge mit ausführlicher Begründung gestellt werden. Die Förderrichtlinien sollen den Vereinen zugehen und zum 1. Januar 2020 in Kraft treten. Anders sah es bei Behandlung der vier eingegangenen Einzelanträge aus: nachdem die Küche für den Gesangsverein auch von anderen Personen genutzt wird und sich die Jubiläumsfeierlichkeiten der beiden Vereine unterschiedlich gestalten, wurden auch die Zuschüsse entsprechend abgewogen.

Haushalt wird in der nächsten Sitzung verabschiedet

In der nächsten Sitzung des Rettenbacher Gemeinderats soll der Haushalt verabschiedet werden. Dem Entwurf stimmten die Räte am Montag zu. Man rechne mit Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von rund 570000 Euro, etwas weniger als im Vorjahr, der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer dagegen erreiche mit 1,12 Millionen Euro einen noch nie dagewesenen Wert, so Kämmerer Christoph Zeh. Die Kreisumlage liege mit rund 847000 Euro relativ hoch, die VG-Umlage werde mit knapp über 200000 Euro etwas geringer ausfallen. Bürgermeisterin Sandra Dietrich-Kast sprach auf Investitionen an, wie das neue Feuerwehrfahrzeug für den Ortsteil Remshart, die Hofbefestigung des Bauhofs, wie auch den jährlichen Betrag für die LED Beleuchtung, der sich mit den Jahren amortisiere. In Kürze werde die Schlüsselübergabe für die neue Schließanlage der Gemeindehalle erfolgen. Vorgesehen sei auch eine Tilgung der Schulden in Höhe von rund 53000 Euro. Eine besondere Aufgabe allerdings werde das Kanalnetz darstellen. Der Bau- und Umweltausschuss hatte in seiner vorangegangenen Sitzung unter anderem einer Bauvoranfrage für den Neubau eines Hähnchenaufzuchtstalls in der Gemarkung Harthausen an der Gemeindegrenze zur Stadt Burgau südlich der ehemaligen B 10 sein Eivernehmen erteilt. Das Vorhaben ist privilegiert, die Kosten für die Erschließung muss der Bauherr tragen. Ebenfalls ist er für den Ausbau und den Unterhalt des Feldwegs zu dem Grundstück zuständig. Vor dem Bau ist dies mit der Gemeinde vertraglich zu regeln.

