12:00 Uhr

Wie die Bevölkerung im Landkreis Günzburg das Kriegsende erlebte

Im Frühjahr 1945 hatte der Zweite Weltkrieg selbst die kleinsten Dörfer im nördlichen Landkreis Günzburg erreicht. Wie hatten die Menschen zwischen Leipheim und dem Holzwinkel die letzten Tage und Wochen des Krieges erlebt? Andreas M. Rau aus Mindelaltheim beschreibt dies in seinem neuen Buch.

Von Walter Kaiser

Es kam, wie es kommen musste. Im Frühjahr 1945 hatte der Krieg selbst die kleinsten Dörfer im nördlichen Landkreis Günzburg erreicht. Wie hatten die Menschen zwischen Leipheim und dem Holzwinkel die letzten Tage und Wochen des Krieges erlebt? Was wussten sie von den Verbrechen der Nazis – auch in der Region – die Jahre zuvor? Waren sie überzeugte Täter, schweigende Mitläufer oder als Minderheit auch mitfühlende Helfer? Diesen und anderen Fragen geht der junge Historiker Andreas M. Rau aus Mindelaltheim in seinem Buch „Ende des Schreckens – Wie die Bevölkerung im nördlichen Landkreis das Kriegsende 1945 erlebte“ nach.

Das verdienstvolle Werk ist als Band 42 in der Schriftenreihe des Historischen Vereins Günzburg erschienen. Vereinsmitglieder erhalten das Buch als kostenlose Jahresgabe, für andere Interessierte ist es bei der Buchhandlung Hutter in Günzburg erhältlich.

Eine lesenswerte Ergänzung

Bücher über das Dritte Reich und den Zweiten Weltkrieg gibt es zuhauf. Regionale Aspekte haben in ihren Publikationen – unter anderem in der Schriftenreihe des Historischen Vereins – bereits Zdenek Zofka, Sven Keller und einige andere wissenschaftlich aufgearbeitet. Das Buch von Andreas M. Rau stellt eine lesenswerte Ergänzung dar.

Wie war das, als Bomben und Artilleriebeschuss noch die kleinsten Flecken erreichten? Was hatten die Menschen gefühlt und befürchtet? Welche Ängste der unterschiedlichsten Art hatten sie umgetrieben? Und, nicht zuletzt, welche Torturen hatten Straf- und Kriegsgefangene oder KZ-Häftlinge in den Lagern im nördlichen Landkreis zu erleiden?

Andreas M. Rau gehört zu jener Generation, die das Dritte Reich, den Krieg und die unmittelbare Zeit danach – so wie auch seine Eltern – nur noch vom Hörensagen kennt. Die Großeltern hatten das alles erlebt, aber wie so viele zeitlebens geschwiegen. Ausweislich seiner umfangreichen Quellennachweise hat sich der Autor auf eine akribische Spurensuche begeben. Er durchforstete die Stadtarchive von Günzburg und Burgau, las Tagebücher und andere schriftliche Hinterlassenschaften von Zeitzeugen – nicht zuletzt der Dorfbürgermeister, der zahlreichen Ortspfarrer und der Opfer.

Anna Stadler rettete vielen Strafgefangenen das Leben

Und er sprach mit Aufrechten wie Anna Stadler aus Gundelfingen, die vielen Strafgefangenen im Lager Neuoffingen das Leben gerettet hatte ( Strafgefangene erlebten ein Martyrium in Neuoffingen ), unter Einsatz ihres eigenen Lebens. Anschaulich schildert Rau anhand seiner Quellen die Ängste der Menschen im April 1945 im nördlichen Landkreis. Die Täter und die Nazi-Funktionäre fürchteten ebenso um ihr Leben wie jene, die zum Schutz der Gemeinschaft und des Dorfes trotz marodierender deutscher Soldaten und SS-Leute die weißen Fahnen gehisst hatten.

Würden sich die Sieger rächen, wie würde es nach Ende des Krieges weitergehen? Den bekannten Ablauf stellt auch der Autor dar. Die Täter blieben meist ungeschoren, Mitläufer wussten von nichts und den Mutigen, die den Geknechteten in den Nazi-Lagern Neuoffingen, Schnuttenbach und Burgau oder den nach Kriegsende in Leipheim gestrandeten Juden geholfen hatten, blieb die Anerkennung überwiegend versagt.

Das Buch von Andreas M. Rau schließt versöhnlich. In der jüngeren Vergangenheit sei die Geschichte Deutschlands von 1933 bis 1945 in vielfacher Weise aufgearbeitet worden. Gedenkstätten, etwa in Burgau oder beim Bezirkskrankenhaus in Günzburg, erinnern an die Opfer von Krieg, Gewalt, Rassismus und nationalistischem Dünkel. Dabei, so der Autor in seinem Nachwort, dürfe es aber nicht bleiben. Gegen das Vergessen müsse immer wieder angegangen werden. Es ist der politischen Appell eines jungen Mannes, der zuletzt wieder an Aktualität gewonnen hat.

Das Buch „Ende des Schreckens“ von Andreas M. Rau umfasst 140 reich bebilderte Seiten, erschienen in der Schriftenreihe des Historischen Vereins Günzburg, ISBN 978-3-00-062087-4. Zum Preis von 15 Euro ist das Werk bei der Buchhandlung Hutter in Günzburg erhältlich.