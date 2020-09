vor 18 Min.

Wie die Günzburger auf den Sirenenalarm reagierten

Plus Um elf Uhr ging er los, der bundesweite Sirenenalarm. Wie die Passanten auf dem Günzburger Marktplatz darauf reagiert haben.

Von Till Hofmann

Marktplatz Günzburg, Donnerstagvormittag. Elfmal ertönt die Glocke. Ein Stadtbus schiebt langsam über den Marktplatz, ein Lieferwagen nimmt in einer Seitengasse fast den ganzen Platz ein. Die Warnblinkanlage ist eingeschaltet. Eine Gruppe Radfahrer hat die Fahrräder beiseitegestellt und sich in einem Café niedergelassen. Die Wortfetzen lassen darauf schließen, dass sich eine nette Unterhaltung entsponnen hat. Die Gruppe scheint froh zu sein über ein Päuschen.

Passanten lassen sich von der Sirene nicht stören

In die Gespräche mischt sich kurz nach elf Uhr für eine Minute ein auf- und abschwellender Heulton. Jetzt hat der bundesweite Warntag auch Günzburg erreicht. Die Passanten, Kunden der Geschäfte und Besucher der Gastwirtschaften nehmen davon Notiz, ohne sich von ihrem Tun abhalten zu lassen.

Informiert sind die Menschen. Ein älteres Ehepaar wusste aus der Zeitung Bescheid, wie sie in einem kurzen Gespräch mitteilen. Zwei Radfahrer aus der Schweiz, die sich am marmornen Marktplatzbrunnen orientieren, haben auch mitbekommen, dass da was ist. In der ganzen Schweiz gebe es so etwas regelmäßig, sagt einer. Auch in Deutschland soll diese Regelmäßigkeit nun Bestand haben. Jeweils am zweiten Donnerstag im September soll es künftig diese Probewarnung geben – nachdem 30 Jahre lang nichts war.

Warn-App Nina soll bekannter gemacht werden

Verena Dotschkal aus Limbach findet es gut, dass die Bevölkerung flächendeckend mit den Sirenensignalen vertraut gemacht wird. Sie selbst wusste auch von dem Warntag. „Ich hatte mir das aber anders vorgestellt“, sagt sie. Ein bisschen mehr akustische Lametta hatten mehrere Bürger erwartet.

Die WarnApp Nina (die vier Buchstaben stehen für Notfall-Informations- und Nachrichten-App des Bundes) sollte mit dem Tag bekannter gemacht werden. Verena Dotschkal hat sie jedenfalls nicht auf ihrem Smartphone. Der Speicher sei erschöpft, begründet es die junge Mutter – wegen der vielen Bilder der Kinder, die sie dort hat.

Die Zuständigkeit für die Warnung der Bevölkerung in Deutschland ist übrigens zweigeteilt. Während die Länder für die Warnung bei Katastrophen und allgemeinen Gefahrenlagen die Ansprechpartner sind, obliegt die Warnung vor den besonderen Gefahren eines Verteidigungsfalls dem Bund.

