vor 39 Min.

Wie die Hand gereicht wird

Fachausschuss beschäftigt sich mit Angeboten für Familien

Wenn Eltern psychisch krank sind, überfordert sie nicht selten die Erziehung der Kinder. Eine wesentliche Erleichterung versucht ein Patenschaftsmodell herbeizuführen, das es seit sechseinhalb Jahren gibt. Partner sind dabei der Kinderschutzbund im Landkreis, die Beratungsstelle „Fips“ am Bezirkskrankenhaus und der Arbeitskreis „Kinder psychisch erkrankter Eltern“. Die Patenfamilien werden jenen Kindern als zusätzliche Vertrauenspersonen zur Seite gestellt. Damit sollen die Kinder vor einer eigenen seelischen Erkrankung bewahrt werden. Pädagogische Fachkräfte begleiten diesen Prozess. Im Augenblick werden elf Familien betreut. In Zukunft sollen noch fünf weitere dazu kommen.

Das alles kostet Geld. Seit dem vorvergangen Jahr ist die Initiative mit einer Drittelfinanzierung durch den Landkreis, den Bezirk Schwaben und den Kinderschutzbund mit jeweils 15000 Euro finanziell abgesichert worden. Doch die Vereinbarung läuft Ende dieses Jahres aus. Und das Projekt, so das Ziel, soll danach in eine reguläre Finanzierung überführt werden.

Die Spendenmittelakquise, signalisierte der Kinderschutzbund, ist erschöpft. Über einige Jahre hinweg seien von der Kinderschutzeinrichtung mehr als 100000 Euro eingesammelt worden. Landrat Hubert Hafner regte als Vorsitzender des Jugendhilfeausschusses an, sich doch noch einmal auf Sponsorensuche zu begeben. „Dass das Projekt sinnvoll ist, bestreitet niemand“, sagte er. Falls doch eine Finanzierungslücke bleiben sollte, schließt sie der Landkreis ab dem Jahr 2021 mit bis zu 32000 Euro. So lautet die einstimmige Empfehlung an den Kreistag.

Sieben Familienstützpunkte gab es im Landkreis Günzburg. Eingerichtet wurden sie vor vier Jahren an den Standorten Krumbach, Günzburg, Burgau, Thannhausen, Ichenhausen, Offingen und Jettingen-Scheppach. 15 Wochenstunden einer Fachkraft werden gefördert: Drei Viertel zahlt der Kreis, das verbliebene Viertel übernimmt die Stützpunktgemeinde. Grundlage für die damalige Zuteilung war die Sozialraumanalyse, für die Indikatoren herangezogen wurden wie die Zahl der Alleinerziehenden oder die der Jugendhilfeempfänger.

Die mit dem höchsten Bedarf sollten zum Zuge kommen. Inzwischen gehört der Familienstützpunkt in Jettingen-Scheppach der Vergangenheit an. Nachdem die Mitarbeiterin gekündigt hatte, ein Ersatz nicht in Sicht war und die Räumlichkeit ohnehin für die Erweiterung des Kindergartens benötigt werden, war der Stützpunkt für die Gemeinde nach Angaben des Landratsamtes nicht mehr vordringlich. In der Sitzungsvorlage des Ausschusses steht dazu, dass an einem Familienstützpunkt „nicht die notwendigen Rahmenbedingungen gegeben waren“. Die übrigen 15 Stunden, die faktisch nicht genutzt werden, aber im Haushalt des Landkreises eingeplant sind, sollen bedarfsgerecht umverteilt werden auf bestehende Einrichtungen. An die Errichtung eines weiteren Standortes, um wieder in sieben Kommunen präsent zu ein, ist nicht gedacht. Die Stadt Günzburg soll dem Vernehmen nach allein schon wegen ihrer Größe und der Zahl der Einwohner berücksichtigt werden. (ioa)

Themen Folgen