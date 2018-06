vor 36 Min.

Wie die Politik Verbraucher stärken will

Die Musterfeststellungsklage soll Verbesserungen bringen. Was hat es damit auf sich? Informationen in Günzburg aus dem Bundesjustizministerium.

Von Walter Kaiser

Recht haben und Recht bekommen – das sind zwei Paar Stiefel. Und es kann teuer werden, vor Gericht zu verlieren. Viele lassen deshalb lieber die Finger von einer Klage. Erst recht, wenn es gegen große und finanzstarke Konzerne geht. Verbesserungen soll die neue Musterfeststellungsklage bringen. „Sie ist ein großer Meilenstein für die Verbraucher“, versicherte Rita Hagl-Kehl, Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz, bei einer Veranstaltung der SPD im Gasthaus Rose in Günzburg. Das Gesetz, das zum 1. November in Kraft treten soll, biete „Waffengleichheit“ zwischen Kläger und Beklagtem – weit über den Diesel-Skandal hinaus.

„Unbürokratisch und kostenfrei“ für die einzelnen Kläger

Ein langer Atem und nicht zuletzt Geld sind nötig, um als Einzelner gerichtlich etwa gegen Autokonzerne, Banken, Versicherungen oder Telefongesellschaften vorzugehen. Die Musterfeststellungsklage soll Abhilfe schaffen. „Sie wird in Zukunft viele Menschen betreffen“, erklärte die SPD-Politikerin aus Niederbayern. Und wie funktioniert das Ganze? In Bonn befindet sich das Bundesamt für Justiz. Anerkannte Verbände wie etwa die Verbraucherschutzzentralen, die Automobilklubs, der Mieterschutzbund oder der Bund Naturschutz, können Klage einreichen, wenn sich bei ihnen mindestens zehn Geschädigte in einem gleich gelagerten Fall melden. Wenigstens 50 Klagewillige müssen sich in der Folge in ein Klageregister eintragen, das beim Bundesamt eingerichtet wird. Danach kann ein Verband eine Musterklage einreichen – „unbürokratisch und kostenfrei“ für die einzelnen Kläger, wie die Staatssekretärin erläuterte. Zu diesem Zweck seien die anerkannten Verbände vom Bund mit zusätzlichen Geldern ausgestattet worden, ergänzte der Illertisser SPD-Bundestagsabgeordnete Karl-Heinz Brunner, der den Abend moderierte. Um die Verfahren zu verkürzen, kann eine Musterfeststellungsklage nur bei den Oberlandesgerichten der Bundesländer eingereicht werden, in Bayern beim Obersten Landesgericht. Danach gibt es nur noch die Möglichkeit der Berufung bei einem Bundesgericht. Die letztlich gefällten „Musterurteile“ seien dann auch für alle Beteiligten bindend, erklärte Rita Hagl-Kehl weiter.

Basis bleibt das Musterurteil

Darauf berufen können sich aber nur jene, die sich auch in das Klageregister eingetragen haben. Sind sie mit dem Musterurteil nicht einverstanden, steht ihnen der weitere Rechtsweg offen – aber immer auf der Basis des Musterurteils. Heißt: Ist etwa ein Autokonzern dazu verurteilt worden, Diesel-Geschädigten Schadenersatz zu bezahlen, kann es bei weiteren Prozessen Einzelner nicht mehr um den Grundsatz, sondern nur noch um die Höhe des Schadenersatzes gehen.

Im Zusammenhang mit dem Diesel-Skandal ist mit einer Vielzahl von Klägern zu rechnen. Die SPD-Politikerin nannte eine Reihe weitere Beispiele, bei denen Musterfeststellungsklagen künftig durchaus denkbar sind: unzulässige Bearbeitungsgebühren bei Banken, unzulässige Preisklauseln der Stromversorger, falsche Kennzeichnung von Lebensmitteln oder mehrfacher Pfusch bei Schönheitsoperationen. Ihr Fazit: „Die Verbraucher werden gestärkt.“

Eine Sache seien die Schadenersatzansprüche, die Geschädigte des Diesel-Betrugs im Rahmen einer Musterfeststellungsklage womöglich durchsetzen können. Mindestens ebenso wichtig wäre es, wenn die Autokonzerne auf eigene Kosten zu einer technischen Nachrüstung der Fahrzeuge gezwungen würden. „Warum setzt das die Politik nicht durch?“, fragte die SPD-Ortsvorsitzende Simone Riemenschneider-Blatter. Brunner erwiderte: „Dazu braucht man politische Mehrheiten. CDU und CSU aber wollen das nicht.“

