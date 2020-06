vor 18 Min.

Wie durch ein Wunder überlebt er - und landet vor Gericht

So sah das Auto des Angeklagten nach dem Crash auf der A7 aus. Dass er keine ernsthaften Verletzungen davongetragen hat, grenzt an ein Wunder. Im Krankenhaus wurden nur Prellungen und einige Glassplitter in den Augen festgestellt. Der Gesamtschaden des Unfalls lag im hohen fünfstelligen Bereich.

Plus Gutes Elternhaus, begabter Musiker, Student: Alles läuft gut im Leben eines 18-Jährigen. Dann passiert ein Fehler auf der Autobahn, der beinahe tödlich endet.

Von Alexander Sing

Es ist ein kalter Freitagmorgen Anfang Februar. Ein Berliner Geschäftsmann ist auf der A7 im Bereich Nersingen Richtung Norden unterwegs. Vor ihm auf der linken Spur fährt ein schwarzer Mini, beide Fahrzeuge wollen einen Lkw überholen. Die Autobahn macht eine leichte Linkskurve. Der Berliner sieht noch, wie der Mini einfach geradeaus weiterfährt und auf die rechte Spur gerät. Dann kracht es.

Der Kleinwagen fährt mit 130 Stundenkilometern in den Sattelauflieger des Lastwagens, prallt von dort zurück und gerät ins Schleudern. Der Geschäftsmann kann seinen Skoda nicht mehr bremsen und kollidiert mit dem Unfallauto. An beiden Autos entsteht Totalschaden, auch der Lastwagen ist stark beschädigt. Die Autobahn ist mehrere Stunden gesperrt. Ein Polizist, der als einer der ersten am Unfallort war, sagt später: „Als ich das gesehen habe, dachte ich: Heute könnten wir einen Toten haben.“

Unfall auf der A7: 18-Jähriger hatte Alkohol im Blut

Aber wie durch ein Wunder wurde niemand bei dem Crash auch nur ernsthaft verletzt. Und so findet sich der Unfallverursacher, ein 18-Jähriger aus dem nördlichen Landkreis Günzburg, vier Monate später vor dem Amtsgericht wieder. Angeklagt ist er wegen fahrlässiger Gefährdung des Straßenverkehrs. Wie eine Blutuntersuchung kurz nach dem Unfall ergeben hatte, war der junge Mann nicht fahrtauglich. Er hatte 0,5 Promille Alkohol intus.

Am Vorabend sei er auf einem Konzert im Allgäu gewesen, erzählt der Angeklagte, der selbst ein begabter Musiker ist. Danach hatte er mit Freunden aus dem Orchester gefeiert und getrunken. Bewusst sei er an dem Abend nicht mehr gefahren und hatte dort übernachtet. „Ich bin dann am nächsten Morgen um sechs Uhr aufgewacht und habe mich fit gefühlt. Ich hätte nicht gedacht, dass ich noch Restalkohol hatte.“

Amtsgericht Günzburg: Sekundenschlaf hat wohl den Unfall verursacht

Es war aber wohl die Kombination aus Alkoholisierung und Schlafmangel, die am Ende zu dem verhängnisvollen Fehler führte. Gerichtsarzt Dr. Horst Bock betont: „Sekundenschlaf kündigt sich normalerweise an. Durch den Alkohol kann es aber sein, dass er die Vorzeichen nicht gemerkt oder sich selbst überschätzt hat.“ Schließlich sei der 18-Jährige zu dem Zeitpunkt schon eine Stunde lang gefahren.

Dass er am Steuer eingeschlafen ist, bekräftigt auch die Aussage des Berliner Geschäftsmannes. „Er ist einfach ungebremst in den Lkw gefahren, ohne Lenkmanöver.“ Der Angeklagte selbst schließt das nicht aus, auch wenn er sich nicht an alles erinnern kann. Er steht aber seiner Tat, streitet nichts ab. Überhaupt macht er, anders als viele andere 18-Jährige vor dem Amtsgericht, einen sehr erwachsenen Eindruck, wie er da in weißem Hemd und Anzughose sitzt.

Unfallverursacher muss Geldstrafe zahlen

Das bestätigt auch Hannes Klampfl von der Günzburger Jugendgerichtshilfe. „Er ist ein vollkommen normaler, vernünftiger junger Mann, hat Abitur gemacht, will studieren. Ein richtiger Musterknabe. Und dann passiert das.“ Auch wenn der 18-Jährige noch nie zuvor mit dem Gesetz in Konflikt geraten ist, sei der Unfall eine schwere Hypothek für ihn, so Klampfl. Dennoch plädiert er dafür, den Mann nach Erwachsenenstrafrecht zu verurteilen.

Staatsanwaltschaft und Verteidigung loben in ihren Plädoyers den Angeklagten für seine bereitwillige Mitarbeit bei der Aufklärung des Falls und fordern jeweils eine Geldstrafe. Daran hält sich Richter Walter Henle, der junge Mann muss seinen Fehler mit 50 Tagessätzen zu 50 Euro (2500 Euro) bezahlen. Außerdem muss er noch weitere vier Monate warten, bis er seinen Führerschein, den er direkt nach dem Unfall abgeben musste, wieder erwerben darf. „Sie hatten da nicht nur einen Schutzengel“, betont der Amtsgerichtsdirektor. „Dass da nichts Schlimmes passiert ist, grenzt an ein Wunder.“

Angeklagter: "Bereue, ins Auto gestiegen zu sein"

Und doch sieht der Richter den Unfall als Fehler auf einem ansonsten geraden Lebensweg. Schließlich habe der junge Mann sich ja richtig verhalten, indem er nicht am Abend alkoholisiert ins Auto gestiegen war. Auch wenn er am nächsten Tag wohl noch nicht so fit gewesen war, wie er sich gefühlt hatte. „Ich bereue es zutiefst, da ins Auto gestiegen zu sein“, betont der 18-Jährige. „Und ich bin einfach froh, dass niemand verletzt wurde.“ Noch im Saal nimmt er das Urteil an.

