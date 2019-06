vor 18 Min.

Wie gut schmeckt das Brot im Landkreis?

Manfred Stiefel ist deutschlandweit einer von drei Brotprüfern. Gemeinsam mit neugierigen Besuchern testete er an zwei Tagen das Angebot regionaler Bäckereien.

Von Paul Endhardt

Brotduft liegt in der Luft, als am Montag- und Dienstagvormittag vor dem Gebäude der Günzburger Zeitung probiert und verkostet wird. Hier dürfen Passanten die Handwerkskunst von Landkreis-Bäckern bestaunen und erschmecken, während die Bäcker Auskunft über Herstellung und Inhaltsstoffe geben. Dass das Thema Brot die Menschen anspricht, wird spätestens klar, als sich nach kurzer Zeit eine Menschentraube um den Pavillon bildet.

Bevor die Backwaren verkostet werden können, prüft Brotexperte Manfred Stiefel das Sortiment der regionalen Handwerksbäcker mit fas allen Sinnen. Dass Brot nicht gleich Brot ist und man Liebe und Leidenschaft herausschmeckt, kann der 57-Jährige bestätigen. Er ist einer von deutschlandweit drei Brotprüfern, die sich für das Deutsche Brotinstitut durchs Land essen. „Obwohl ich jeden Tag viel Brot esse, hängt es mir nicht zum Hals raus.“ Zuständig ist der gebürtige Berliner, der in Konstanz am Bodensee lebt, für Süddeutschland. „Ich liebe Brot einfach. Und als Bäckermeister habe ich mich schon immer für diese Prüfungen interessiert“, erzählt Stiefel von seinem Werdegang. „Außerdem kommt man viel rum und lernt jede Menge Leute kennen.“

Feste Prüfungskriterien

Vom Aussehen und Geruch bis zum Geschmack, der Kruste und der Konsistenz: Die Prüfungskriterien sind festgelegt und standardisiert. „Natürlich hat man so seine Vorlieben, aber die muss man ausblenden“, meint Stiefel. Jedes Brot habe eine zu erwartende Qualität zu erfüllen – unabhängig vom Eigencharakter. Obwohl es nach einem einfachen Job klingt, mit Essen Geld zu verdienen, gibt es spezielle Voraussetzungen, um Brotprüfer zu werden: „Man braucht sehr sensible Sinne und Geschmacksnerven“, erklärt der Fachmann. Erst nachdem man eine spezielle Schulung durchlaufen hat, kann man Brotprüfer werden.

„Für mich bedeutet Brot Lebensqualität“, meint Stiefel. Vor allem die Innovationen der Bäcker und die Einzigartigkeit der Backwaren seien für ihn Highlights. Ob Spargel, Chili oder andere exotische Zutaten: der Kreativität des Backhandwerks seien keine Grenzen gesetzt. Auch die verschiedenen Regionen seien von unterschiedlichen Brotarten geprägt. „Ein Brot aus Schwaben schmeckt sehr anders wie eines aus Oberfranken. Das hängt auch von den Backzutaten ab, die vor Ort verfügbar sind.“

Ein Ausdruck von Transparenz

Nach der Prüfung erhalten die Bäcker einen detaillierten Bericht mit Punktzahl und Anmerkungen. „War das Mehl zum Beispiel muffig, oder eine Zutat zu hoch dosiert, kann der Bäcker gleich korrigieren und der Sache auf den Grund gehen“, erklärt Stiefel. Da die Ergebnisse online und in einer „Bäckerfinder-App“einzusehen sind, stehe eine Prüfung für Transparenz, was im Sinne des Verbrauchers sei. Auch die Bäcker schätzen das: „Für uns ist das eine gute Gelegenheit, unsere Qualität sicherzustellen“, erklärt Günther Weindl, Obermeister der Bäckerinnung im Landkreis Günzburg.

Für Jörg Hurler und seine gleichnamige Bäckerei in Leinheim ist die diesjährige Brotprüfung besonders wichtig: „Ich habe erst letztens ein wenig an meinen Broten und der Teigführung getüftelt, deswegen bin ich ein wenig nervös“,sagt er. Das endlose Experimentieren und Verfeinern sei für ihn das schöne an seinem Beruf. Nach mehreren Broten löst die Rückmeldung des Prüfers Erleichterung aus: „Die Innovation hat sich ausgezahlt“, meint Stiefel. „Auch die Produkte der anderen Bäcker sind sehr gut.“

Junge Leute haben den Bäckermeister beeindruckt

Dass die Kunst des Backhandwerks auch noch in Zeiten von Supermarkt-Brot und beliebten Back-Ketten geschätzt wird, zeigt sich in den zwei Tagen der Aktion: „Ich bin überrascht von dem Interesse, das die Leute gezeigt haben“, findet Günther Weindl. „Hier erkennt man, dass das Bewusstsein in der Bevölkerung für die Sache noch groß ist. Besonders bei den jungen Leuten hat mich das beeindruckt“, stimmt der Brotprüfer zu. Viele Menschen sammeln sich vor dem Stand und diskutieren mit den Experten über das Backhandwerk. Auch das Thema „Supermarkt-Brot“ beschäftigt die Besucher.

„Das Brot vom Handwerksbäcker schmeckt einfach besser“, findet Frauke Mannes aus Rettenbach. „Die Waren aus dem Supermarkt sind einfach nicht lebendig.“ Die 44-Jährige esse jeden Tag Brot, für sie sei es mehr als nur ein Lebensmittel. „Brotzeit bedeutet Zeit für die Gemeinschaft.“

Die Beratung gibt's im Supermarkt nicht

Auch das Fachpersonal der Bäckerein spreche gegen das Brot aus dem Discounter. „Man kann sich beraten lassen und auch mal durchprobieren“, findet Ingeborg Rembold. Für die Günzburgerin gehört Brot zum täglichen Speiseplan, ungesund sei das ihrer Meinung nach nicht. Stiefel dient da als „lebender Beweis“: „Ich esse 7000 Backwaren im Jahr und bin fit.“ „Durch die Aktion wollen wir den Leuten unsere Qualität zeigen“, erklärt Weindl. Der Kunde gehe immer öfter den schnellen Weg und packe das Brot beim Supermarkt-Einkauf mit ein. Das bedrohe die Existenz der Handwerksbäcker. „Mit uns würde ein Stück Kultur aussterben.“

In den zwei Tagen füllen sich nicht nur die Bäuche der Besucher: Eine Gesamtspende der Gäste und Bäckerinnung in Höhe von 350 Euro kommt der Kartei der Not, dem Hilfswerk unserer Zeitung, zugute.

Wissenswertes zur Brotprüfung

Teilnehmer: Sechs von 29 Mitgliedsbetrieben der Bäckerinnung Günzburg ließen ihr Brot oder ihre Semmel prüfen. Für die Innungsobermeister ist die Beteiligung zu gering ausgefallen. „Aber jeder ist seines Glückes Schmied“, so Jörg Hurler.

Geprüfte Ware: Die Bäckereien Weindl (Großkötz), Hurler (Leinheim), Bosch (Thannhausen), Reiter (Günzburg), Mayr (Offingen), Zinner (Burgau) lieferten allein 82 Brote für den Test.

Ergebnis: 51 der Proben wurden von dem Qualitätsprüfer mit „sehr gut“ bewertet (62,2 Prozent), 30 erhielten die Note „gut“ (36,6). Lediglich eine Probe ist nicht prämiert worden, weil sie weder „sehr gut“ noch „gut“ war. Der Prüfer sprach von der „besten und resonanzreichsten öffentlichen Brotprüfung“ in seinen 13 Jahren in dieser Tätigkeit.