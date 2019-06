vor 36 Min.

Wie junge Menschen Ichenhausen erforschen

Ariane Schilling (links) und Luisa Reiter haben im Ichenhauser Stadtrat ihr Modell der Thaler-Mühle präsentiert. Eingebunden ist diese Arbeit in das Projekt „Entwicklung von Infotafeln mit QR-Codes für geschichtlich bedeutsame Gebäude in Ichenhausen“, das die Hans-Maier-Realschule auf Anregung der Wirtschaftsvereinigung umsetzt.

Projekt der Hans-Maier-Realschule hat nicht nur Infotafeln für bedeutsame Gebäude in der Stadt zum Ziel.

Von Irmgard Lorenz

Was hat den Vogt bloß so geärgert, dass er einen Beschwerdebrief an den Rat der Stadt geschrieben hat? Die Ichenhauser Stadträte wissen es schon, und in absehbarer Zeit sollen alle Interessierten es erfahren können. Zu verdanken ist das dann einem Projekt der Hans-Maier-Realschule, in dem Schüler Geschichte und Geschichten bedeutender Häuser in der Stadt erforscht haben.

Eine Drohne im Einsatz

Es war keine trockene Historie, die die Schülerinnen den Stadträten da kürzlich präsentiert haben. Höchst einfallsreich sind sie vorgegangen, haben für ihre Recherchen eine Drohne aufsteigen lassen, einen Kurzfilm gedreht und die Thaler-Mühle sogar als Modell nachgebaut. All das und auch die kurzen Erläuterungen, die das Team aus Anna Hamp, Annemie Hein, Jennin Mack, Laura Tomasini, Ariane Schilling und Luisa Reiter – Kaya Häußler war bei der Präsentation krank – im Sitzungssaal des Ichenhauser Rathauses vortrug, zeigte trefflich, wie Ortsgeschichte anschaulich und interessant gemacht werden kann.

Da sitzt also der Vogt in seinem Zimmerchen im Rosskammhaus, das ihm nicht nur als Wohnung, sondern zugleich auch als Amtszimmer dienen muss, und ärgert sich so sehr über die Enge, dass er schließlich zu Papier und Feder greift, um dem Rat der Stadt sein Missfallen mitzuteilen.

Einfach, aber wirkungsvoll

Mit einfachen Mitteln, aber wirkungsvoll, haben die Realschülerinnen das in Szene gesetzt. Der nicht mehr ganz modische Hochzeitsanzug eines Vaters, ausgestopft mit Kissen, damit aus einer zierlichen Realschülerin ein honoriger Stadtvogt wird, und das Ambiente des Hochwanger Pfarrhofs runden die Story optisch ab.

„Es ist entscheidend, dass die Schüler sich mit dem Nahraum befassen“, sagt dazu Realschulleiter Christian Pfeifer, „sie sollen ihre Schulstadt kennenlernen.“ Die Idee zum Projekt kam von der Wirtschaftsvereinigung, die Hans-Maier-Realschule hat sie aufgegriffen und in diesem Schuljahr in den Klassen von Marion Bayer-Weghake und Johannes Schramm umgesetzt.

Unterstützung von der Stadtarchivarin

Die Neunt-und Zehntklässler haben Unterstützung von Stadtarchivarin Claudia Madel-Böhringer und der Ichenhauser Kulturreferentin Gabriele Walter bekommen und beispielsweise bei der Thalermühle auch von Besitzerin Marianne Behr. Dass die Recherche sich nicht auf Google beschränkt, sondern Quellen und Menschen vor Ort befragt werden, war Schulleiter Pfeifer und den betreuenden Lehrkräften wichtig.

Bei diesem Projekt gehe es auch darum „Bindungen zu schaffen“, sagt Christian Pfeifer, „und eine gewisse Heimatverbundenheit zu fördern.“ Das Projekt sei eine Gemeinschaftsleistung, bei der Schüler, Eltern und Lehrer „unglaublich dahinter waren“. Dennoch hat das Projekt die Schule an Grenzen gebracht.

Die Realschule spielt den Ball weiter

Schilder zu erstellen – so war es ursprünglich gedacht –, die dann an historisch bedeutsamen Gebäuden in Ichenhausen angebracht werden und eine Kurzinformation plus QR-Code mit weitergehenden Informationen enthalten, das könne man als Schule nicht stemmen, sagt Pfeifer. Deshalb spielt die Realschule jetzt den Ball weiter an die Stadt, die Inhalte gewichten und auswählen und über die Gestaltung und Ausführung solcher Schilder an Gebäuden entscheiden soll.

Aber die Hans-Maier-Realschule bleibt am Thema dran und führt das Projekt „Entwicklung von Infotafeln mit QR-Codes für geschichtlich bedeutsame Gebäude in Ichenhausen auch im nächsten Schuljahr mit einer Klasse weiter. Der Stadtvogt hätte bestimmt seine Freude daran.