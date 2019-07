vor 45 Min.

Wie man Herzensretter wird

Beim Kurs unter dem Titel „Herzensretter“ des Malteser Hilfsdienstes wurden Mitarbeiter der Günzburger Steigtechnik und deren Familien in der Wiederbelebung ausgebildet.

Malteser schulen nach neuem Konzept. Die Mitarbeiter der Günzburger Steigtechnik waren unter den ersten, die mitgemacht haben

Bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand zählt jede Sekunde. Bis der Rettungsdienst eintrifft, hängen Leben und Spätfolgen beim Betroffenen von beherzt zupackenden Ersthelfern ab. Die Günzburger Steigtechnik hat ihre Mitarbeiter geschult.

In nur 15 Prozent der Fälle haben in der jüngeren Vergangenheit Ersthelfer bei einem Herz-Kreislaufstillstand mit der Wiederbelebung begonnen. Der Malteser Hilfsdienst bietet jetzt mit „Herzensretter“ ein innovatives Ausbildungskonzept für Laien an.

Das Konzept gliedert sich in die drei Module Herzensretter Bronze, Silber und Gold wobei unterschieden wird zwischen Wiederbelebung nur mit Drücken, mit Drücken und Beatmung und der Wiederbelebung zusätzlich mit Defibrillator (AED).

Bei der Günzburger Steigtechnik nahmen 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und deren Familien an der Kick-off-Veranstaltung „Herzensretter“ der Malteser teil. Sie lernten die wichtigsten Inhalte der Laienreanimation, das Vorgehen bei Notfällen, die Herzdruckmassage, die Beatmung und den Einsatz eines Defibrillators an interaktiven Übungspuppen. Via Tablet erhält der Teilnehmer das sofortige Feedback der Übungspuppe über die Wirkung seiner eingeleiteten Wiederbelebungsmaßnahmen.

Geschäftsführer Ferdinand Munk von der Günzburger Steigtechnik zeigte sich begeistert vom Konzept „Herzensretter“. Er sagte: „Es ist einfach wichtig, dass möglichst viele Menschen wissen, was im Ernstfall zu tun ist.“

In seiner internen Bildungseinrichtung „Campus“ bietet der Steigtechnikspezialist für sein Team und Familienangehörige regelmäßig kostenfreie Schulungen und Seminare zu unterschiedlichen Themenfeldern an. (zg)

