vor 37 Min.

Wie sich Jettingen-Scheppach entwickeln soll

Wie soll es in Jettingen-Scheppach nach der Kommunalwahl weitergehen? Darüber diskutierten (von links) Philipp Beißbarth (Grüne), Michael Fritz (CSU), Moderatorin Nina Kaimer, Josef Seibold (Jungbürger) und Rudolf Ristl (Linke) vor etwa 250 Besuchern in der Jettinger Turnhalle.

In der Turnhalle stellten sich Bürgermeisterbewerber Fritz und drei Gemeinderatskandidaten den Fragen von Moderatorin Nina Kaimer. Ein Stuhl auf dem Podium blieb leer.

Von Walter Kaiser

Die Diskussion ist ruhig und sachlich vonstattengegangen. Bei aller Ernsthaftigkeit war auch mal Platz für einen Scherz, man war rundum per Du. Wie soll es mit der Marktgemeinde weitergehen? Wo gibt es Defizite, wie können sie behoben werden? Darüber debattierten am Montagabend in der voll besetzten Jettinger Turnhalle Bürgermeisterkandidat Michael Fritz ( CSU) sowie die Gemeinderatskandidaten Philipp Beißbarth (Grüne), Rudolf Ristl (Linke) und Josef Seibold von den Jungbürgern, die die Veranstaltung organisiert hatten.

Gemessen am immer wieder aufbrandenden Beifall war die Diskussionsrunde bei den gut 250 Zuhörern gut angekommen. Auf weniger Gefallen stieß die Absage des FUW-Bürgermeisterkandidaten Christoph Böhm. „Ich finde das wahnsinnig schade“, erklärte Moderatorin Nina Kaimer aus Günzburg unter dem Beifall des Publikums. „Demokratie ist Dialog“, hieß es auch auf dem Podium.

Christoph Böhm schlug drei Einladungen aus

Böhm habe drei Einladungen ausgeschlagen, bedauerte Kaimer – für eine Zweierrunde mit Michael Fritz und für die größere Runde am Montagabend. Ein auf dem Podium stehender Stuhl blieb leer. Im Vorfeld waren die Themen der Fragerunde mit den Diskussionsteilnehmern abgesprochen worden, im letzten Drittel der eineinhalbstündigen Veranstaltung wurden schriftlich eingereichte Fragen aus dem Publikum beantwortet. Darum ging es:

Ortsentwicklung Die Runde war sich einig, dass die Millionen-Investitionen rund um das Jettinger Rathaus gerechtfertigt seien. Michael Fritz äußerte die Hoffnung, dass auch Anwohner der „Neuen Mitte“ in der Folge ihre Häuser aufhübschen. Philipp Beißbarth hätte sich weniger Steine und mehr Grün gewünscht, wie auch in anderen Bereichen der Gemeinde. Josef Seibold und Rudolf Ristl erklärten, in naher Zukunft müsse ähnlich in Scheppach investiert werden.

Investor für das Ärztehaus steht bereit

Ärztehaus Ein Investor steht bereit, um ein Medizinisches Versorgungszentrum zu bauen. Die Frage lautet: Wo kommen die Ärzte und ihre Sprechstundenhelferinnen her? Die Lösung werde eine „Kernaufgabe“ der nahen Zukunft sein, erklärte Michael Fritz. Denkbar, so Josef Seibold, wäre eine Kooperation mit den beiden Kreiskliniken. „Wir brauchen dringend Ärzte“, betonte auch Philipp Beißbarth. Deshalb müsse die Gemeinde attraktive Angebote unterbreiten.

Wohnen/Wirtschaft Auf dem Gelände der früheren Firma Untiedt wird neuer Wohnraum geschaffen. Dabei sollen junge Familien ebenso berücksichtigt werden wie Senioren. Eine weitere Möglichkeit sei die Umwandlung leer stehender Fabrikhallen in Wohnraum oder die Überbauung von Supermärkten, sagte Fritz. Um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, müsse mehr Kleingewerbe angesiedelt werden. Das käme nicht nur der Gemeinde entgegen, sondern über angemessene Löhne auch Beschäftigten, ergänzte Ristl. Es müsse insgesamt dafür gesorgt werden, dass sich die Einkommensverhältnisse verbessern, dann sei auch Wohnraum bezahlbar.

Für Jugendliche muss es wieder Räume geben

Jugendzentrum/Freizeit Der Jugendtreff ist vor einiger Zeit geschlossen worden. Die Runde war sich einig, dass für Jugendliche wieder Räume geschaffen werden müssen. Für ältere Jahrgänge wären auch Bars oder Cafés wünschenswert, beantwortete Michael Fritz eine Frage aus dem Publikum. Bedarfsgerecht sei der geplante Bau einer neuen Dreifachsporthalle, fügte Josef Seibold hinzu. Der Bau könne nicht nur dem Sport, sondern auch der Kultur dienen.

Leerstände Auch in Jettingen-Scheppach stehen Wohn- und ehemalige Geschäftshäuser leer. Für den Fall seiner Wahl werde er ein kommunales Leerstandsmanagement aufbauen, kündigte Michael Fritz an. Damit könnten Hauseigentümer und potenzielle Investoren zusammengeführt werden.

Vereine bei den Marktsonntagen besser einbinden

Marktsonntag Nicht immer sind die Marktsonntage ein Erfolg. Was könnte getan werden, lautete eine Frage aus dem Publikum. Josef Seibold plädierte dafür, die Vereine besser einzubinden, Michael Fritz könnte sich vorstellen, die Outlet-Firmen als Sponsoren zu gewinnen.

Bahnhof Wie geht es mit den Bahnhöfen in Jettingen und Freihalden weiter, lautete eine weitere Frage aus dem Publikum. Noch sei die künftige Trassenführung der ICE-Strecke nicht fix, antwortete Michael Fritz. Je nachdem müsse die Gemeinde zusammen mit Burgau und anderen Anrainern ihre Interessen gegenüber der Bahn vertreten. Immerhin werde nun am Jettinger Bahnhof ein Park&Ride-Platz eingerichtet.

Am Ende der Veranstaltung in der Turnhalle hatten Interessierte noch Gelegenheit, mit den vier Kandidaten an kleinen Stehtischen das persönliche Gespräch zu suchen.

Themen folgen