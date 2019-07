vor 51 Min.

Wie viele Wohnungen sind erlaubt?

Um große Mehrfamilienhäuser zu vermeiden, soll der Bebauungsplan für ein Gebiet in Leipheim geändert werden

Der Leipheimer Stadtrat hat sich schon des Öfteren mit Änderungen von Bebauungsplänen beschäftigt, um „Wildwuchs“ in der Stadt zu vermeiden. Da es für viele Gebiete keinen Bebauungsplan gibt, beziehungsweise die Regelungen veraltet sind, werde diese nach und nach auf die aktuellen Gegebenheiten angepasst. Hauptgrund ist vor allem die Sorge, dass in einem Gebiet, das hauptsächlich von Ein- und Zweifamilienhäusern geprägt ist, große Mehrfamilienhäuser entstehen könnten. Darum ging es auch in der Sitzung am Mittwochabend.

Im Baugebiet „Am Grasigen WegI“ gibt es noch wenige freie Bauplätze. Einer wird bereits zum Verkauf angeboten. Unter den Interessenten, so sagte Bürgermeister Christian Konrad, seien auch Investoren, die „eine intensivere Bebauung mit Mehrfamilienhäusern“ anstreben. In dem Gebiet gibt es keine Begrenzungen, was die Wohnungsanzahl pro Gebäude betrifft. Das soll jetzt geändert werden. „Eine dichtere Bebauung würde erheblich stören“, ist Bürgermeister Konrad sicher. Bis der Bebauungsplan geändert ist, soll zudem eine Veränderungssperre verhängt werden, das bedeutet, dass bis dahin keine Neubauten errichtet werden dürfen.

Dieter Ammicht (SPD) konnte sich mit dieser Vorgehensweise allerdings nicht anfreunden. „Jedes Mal, wenn ein Investor kommt, reagieren wir mit einer Änderungssperre.“ Es gebe einen Bebauungsplan und die Bürger, die dort ihr Haus gebaut haben, hätten gewusst, welche Bauten dort erlaubt sind. Ihm gehe es vor allem darum, dass bezahlbare Wohnungen entstehen. Bürgermeister Christian Konrad hielt dem entgegen: „Die Bauentwicklung muss verträglich vorgeführt werden.“ Durch den Bau von großen Mehrfamilienhäusern würde das Gebiet seinen eigentlichen Charakter verlieren. „Wir schauen auch, wo wir so große Projekte verwirklichen können, aber es muss zur Umgebung passen.“ Die Änderung des Bebauungsplans und die Veränderungssperre sei ein Instrument, um auf Fehlentwicklungen zu reagieren.

Horst Galgenmüller (UWG) bezeichnete es als Fehler, dass das Gebiet einst in zwei Baugebiete mit unterschiedlichen Vorgaben aufgeteilt worden sei. Diese würden nun wieder angeglichen. „Diesen Fehler sollten wir nun korrigieren.“ Er berichtete außerdem, dass das Gelände derzeit mit 350 Euro pro Quadratmeter im Internet angeboten werde. „Hier würden auch keine preisgünstigen Wohnungen verkauft werden“, ist sich der UWG-Fraktionsvorsitzende sicher.

Bauamtsleiter Jürgen Mößle erklärte, dass Investoren zum Beispiel auch mehrere Grundstücke zusammenlegen könnten. So wären Gebäude mit einer Länge von bis zu 50 Meter möglich. Die Mehrheit der Räte sprach sich daher für eine Änderung des Bebauungsplanes aus, fünf Räte waren dagegen. Neben der Anzahl der Wohnungen pro Gebäude (es werden nur noch zwei erlaubt), wird auch die Dachform neu geregelt (künftig sind auch Walm- und Flachdächer zulässig). Auch die Veränderungssperre wurde erlassen. (eff)

Themen Folgen