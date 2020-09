vor 32 Min.

Wie vital sind unsere Apotheken im Landkreis Günzburg?

Plus Jenseits von Corona setzt der Internethandel aus dem EU-Ausland den heimischen Apotheken zu. Über ein Jubiläum. Über eine Insolvenz und ihre Folgen. Ein Lagebericht aus dem Kreis Günzburg.

Von Till Hofmann

Eine Apotheke – das ist eine sichere Bank: ein Spruch, der auf den Friedhof der Klischeeformulierungen gehört. Das findet jedenfalls Birgit Gräber-Brenner, die sich anders ausdrückt: „Ein Selbstläufer sind Apotheken schon lange nicht mehr. Abwarten und entspannt zurücklehnen klappt nicht“, sagt sie. Gemeinsam mit ihrem Mann Wilhelm hat sie dieser Tage vor 30 Jahren die Güssen-Apotheke in Leipheim gegründet. Die Feier mit den Kunden ist aber coronabedingt ins nächste Jahr verschoben worden.

Tatsächlich schreitet der Konzentrationsprozess in der Branche fort. Im Januar dieses Jahres lag die Zahl der öffentlichen Apotheken im Freistaat noch bei 3083. Sechs Monate später hat es 26 davon nicht mehr gegeben. Bereits seit zehn Jahren wird dieser Trend beobachtet, heißt es vom Bayerischen Apothekerverband. Im Regierungsbezirk Schwaben schrumpfte die Zahl in diesem Zeitraum von 399 auf 394. In absoluten Zahlen ist das die zweitstärkste Negativentwicklung in Bayern nach dem Regierungsbezirk Oberbayern. Prozentual liegt Schwaben (minus 1,25 Prozent) ebenfalls auf Negativplatz zwei, diesmal hinter Oberfranken.

Mit der Neuen Apotheke war es bald vorbei

Diese Entwicklung macht auch vor dem Landkreis Günzburg nicht halt. Armin Müller (Apotheke am Dorfplatz in Kötz) erzählt, wie es vor acht Jahren war, eine neue Filiale ins Laufen zu bringen. Ab 2012 hat er in Günzburg die Neue Apotheke in der Nähe des Friedhofs betrieben und dieses Kapitel 2015 bereits wieder beendet. Eine zu geringe Ärztezahl im Haus und zu wenige Parkplätze direkt vor der Apotheke seien rückblickend Faktoren gewesen, „warum es nicht geklappt hat“.

Müller treibt gerade etwas anderes um. Das private Rechenzentrum AvP ist insolvent. Betroffen davon sind rund 3500 Apotheken in Deutschland. Müllers gehört dazu. Vereinfacht dargestellt ist es so, dass Apotheken die Rezepte von gesetzlich Versicherten an ein Rechenzentrum ihrer Wahl weiterleiten. Die verteilen diese Rezepte dann an die Krankenkassen. Von dort wird das Geld an das zuständige Rechenzentrum überwiesen. Und nach Abzug einer Servicegebühr landet der Betrag auf dem Konto des Apothekers. Mit diesem Geld wird die nächste Bestellung beim Großhändler bezahlt. Das, was Müller aktuell zusteht, hat er nicht bekommen. Im Schnitt seien es 120000 Euro, die in jeder der betroffenen Apotheken fehlten. Der Finanzierungskreislauf ist unterbrochen. Ob, wann und wie viel Müller von seinem Geld wiedersieht, steht in den Sternen.

Ein ungleicher Kampf

Alle Präsenzapotheken haben seit Längerem mit dem Versandhandel zu kämpfen – genauer gesagt: mit dem Onlinehandel, der jenseits deutscher Grenzen betrieben wird, der aber zum Teil ausschließlich den deutschen Markt bedient. Das ist ein ungleicher Kampf, bemerken Herbert Mauß und Jan-Thomas Jaud gleichermaßen. Beide Apotheker führen eine Haupt- und drei Filialapotheken (Jaud mit seinen beiden Neuerwerbungen Antonius-Apotheke und Apotheke am Stadtbach ausschließlich in Günzburg, Mauß in Burgau und Günzburg). Mehr als die vier Apotheken sind pro Einzelhändler gesetzlich in Deutschland nicht zulässig.

Jan-Thomas Jaud gehören inzwischen vier Apotheken in Günzburg. Mehr ist rechtlich nicht möglich. Bild: Bernhard Weizenegger

Die Online-Distributeure aus dem Ausland haben leichtes Spiel: Sie können ganz andere Kontingente einkaufen, müssen Kunden nicht beraten, benötigen daher auch kein fachlich geschultes Personal. Entsprechend niedrigere Mehrwertsteuersätze und für deutsche Apotheker unerlaubte Rabatte begünstigen ihr Handeln. Stille Teilhaber gehören hier zum Geschäftsmodell, während der Apotheker hierzulande im Hintergrund keinen Investor agieren lassen darf.

Jaud vermisst den politischen Willen

Dazu kommt, dass in Deutschland bei verschreibungspflichtigen Arzneimitteln der Einkaufspreis und der Verkaufspreis festgesetzt sind. Es wäre, so Jaud, für den deutschen Gesetzgeber ein Leichtes, hier „Waffengleichheit“ herzustellen, wenn der politische Wille da wäre. Jaud, seit 23 Jahren Apotheker, hat für die Obere Apotheke in Günzburg eine Versandhandelserlaubnis. Dieser Geschäftszweig werde für ihn aber auch künftig eine untergeordnete Rolle spielen. „Im Zweifel bist du immer maximal einen Klick vom günstigsten Anbieter entfernt.“

Neben dem verzerrten Wettbewerb ist die Einführung des elektronischen Rezepts ein weiterer Unsicherheitsfaktor. Der Bayerische Apothekerverband fürchtet einen regelrechten Handel mit elektronischen Rezepten. Die Ertüchtigung der Apotheken mit entsprechender Hard- und Software sei auch nicht ganz ohne, sagt der aus Neu-Ulm stammende Leipheimer Apotheker Wilhelm Brenner. Nach seinem Informationsstand soll es Anfang 2022 so weit sein. „Darauf werden wir vorbereitet sein“, sagt Ehefrau Birgit Gräber-Brenner.

Profilbildung gehört zur gelungenen Rezeptur

Für sie gibt es keinen Zweifel, „dass man mit der Zeit gehen muss“, um nicht mit der Zeit zu gehen. Zu den innovativen Maßnahmen zählt sie ihre Apotheke im Günzburger Industriegebiet mit „Drive-in-Möglichkeit“. „Damit Mütter im Auto sitzen bleiben können, wenn sie ihr krankes Kind dabei haben“, nennt die Pharmazeutin ein Beispiel. In Leipheim wird stark auf Homöopathie gesetzt. Eine Profilbildung der Häuser gehört für das Ehepaar mit zur gelungenen Rezeptur.

