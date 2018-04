vor 17 Min.

Wie wahre Prinzessinnen sich in Burgau betten

Das Theater Knuth bezaubert das Publikum mit einem Klassiker. Warum dieses Solostück etwas Besonderes ist.

Von Maria Gruber

Trotz der warmen Temperaturen fanden sich am Sonntag zahlreiche Besucher im Neuen Theater Burgau ein. „Kleiner großer Sonntag“ heißt dort der erste Sonntag im Monat, an dem es Theatervorführungen für Kinder gibt. Dieses Mal war das Theater Knuth mit dem Solostück, „Die Prinzessin auf der Erbse“, für ein Gastspiel zu Besuch.

Wie kommt eine kleine grüne Erbse in die Schatzkammer von Prinzessin Mimi? Gemeinsam mit ihrem Diener Gaston, will sie diese Frage beantworten. Der Bedienstete mit herrlichem französischen Akzent, dargestellt von Franka Kilger, erzählt der Prinzessin die Geschichte von einem Prinzen und seiner Suche nach der einen wahren Prinzessin. Der Prinz von Mimosa ist ein empfindsamer, feinfühliger, großzügiger und guter Mensch, dennoch war er unglücklich. Er konnte einfach keine passende Frau für ihn finden. Seinen geliebten Haustieren klagt er sein Leid. Die perfekte Prinzessin solle so gut singen wie sein kleines Vöglein, so still sein wie sein Goldfisch, so treu sein wie sein Hund und so zart und empfindsam wie seine Katze. Kurzerhand beschließt der Prinz von Mimosa mit seinem Diener, der ebenfalls Gaston war, sich auf eine Reise um die ganze Welt zu begeben, um die eine wahre Prinzessin zu finden.

Einmal um die Welt mit dem Heißluftballon

Mit seinem Heißluftballon fliegt er an zahlreiche Orte. Zunächst landet er in Indien, danach in Russland. Doch die Prinzessinnen dort will er nicht heiraten. Die Reise führt ihn weiter nach Persien. Dort gibt es eine hübsche Prinzessin, doch diese war dem Prinzen zu luftig und flatterig. In Amerika trifft er auf die Tochter eines Indianerhäuptlings. Qualmende Quitte, die Tochter des Häuptlings, war sehr hübsch, treu, ruhig und besonders friedvoll. Letzteres kam allerdings durch das Rauchen der Friedenspfeife, doch der Prinz vertrug den Rauch nicht. Also musste er weiter suchen. Nach einer Bruchlandung auf einem Eisberg gelangen er und sein Diener noch nach Spanien. Aber auch dort ist ihm die Prinzessin zu luftig. Also begibt er sich wieder auf die Heimreise, ohne die passende Prinzessin für ihn gefunden zu haben. Zurück in seinem Schloss gibt es eines Nachts ein heftiges Unwetter und durch eine glückliche Fügung lernt er doch noch eine ruhige, treue, stille und empfindsame Prinzessin kennen, die Schutz vor dem Unwetter sucht. Diener Gaston bemerkt sofort, dass die Besucherin die passende Frau für den Prinzen sein könnte und testet ihre Feinfühligkeit, indem er unter ihrer Matratze eine kleine grüne Erbse versteckt. Diese wird von der Prinzessin bemerkt und so gibt es nach einer langen Reise und Suche doch noch ein Happy End für den Prinzen, der sich auf eine Weltreise begeben hatte, um eine wahre Prinzessin zu finden.

Unter der Regie von Vera Hupfauer brachte Franka Kilger die kleinen Holzpuppen zum leben. Im Solostück überzeugte sie als Diener Gaston, mit tollen Sprüchen und witziger Mimik. Dabei sorgte die Umsetzung nicht nur für Lacher bei den Kindern. Auch die Erwachsenen hatten bei der Aufführung ihren Spaß. Vor allem die liebevoll gestalteten kleinen Bühnenbilder, sorgten für so manch anerkennendes und staunendes „oh“ und „ah“ im Publikum. Belohnt wurde die Darbietung mit lang anhaltendem Applaus.

Weitere Termine des „Kleinen großen Sonntag“ im Neuen Theater Burgau: 6. Mai, 16 Uhr, „Kalif Storch“ Puppentheater mit Livemusik, Gastspiel vom Figurentheater Luftsprung. 3. Juni, 16 Uhr, „Schneewittchen“, Gastspiel vom Puppentheater La Favola.

