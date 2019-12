vor 2 Min.

Wieder Betrüger am Telefon

Mehrere Anrufe in Günzburg und Bibertal

Mehrere Bürger aus Günzburg haben am Donnerstagvormittag zwischen 10 und 10.30 Uhr Anrufe von sogenannten falschen Polizeibeamten erhalten. Diese wollten nach Angaben der echten Polizei mittels einer Lüge, dass in der Nachbarschaft eingebrochen wurde, versuchen, die Angerufenen auszufragen, um sie letztlich zur Übergabe von Bargeld oder sonstigen Wertgegenständen zu bewegen.

Bürger aus dem Bereich Bibertal erhielten ebenfalls am Donnerstag, im Zeitraum zwischen 16.30 Uhr und 17.30 Uhr Anrufe, bei welchen die Anrufer als angeblicher Enkel beziehungsweise Neffe auftraten und vorgaben, dass sie für einen angeblichen Immobilienkauf Bargeld benötigen würden.

In einem weiteren Fall ging bei einem Bürger aus dem Bibertal ein Anruf ein, wonach der Anrufer vorgab, dass die angerufene Person bei einem Gewinnspiel einen hohen Geldbetrag gewonnen habe. Damit der Gewinn jedoch ausbezahlt werden könne, müsse ein Abonnement für eine Zeitschrift abgeschlossen werden. In allen beschriebenen Fällen handelt es sich um bekannte Betrugsmaschen, vor denen die Polizei nochmals eindrücklich warnt. In den vorgenannten Fällen erkannten die Angerufenen nicht zuletzt auch aufgrund der umfassenden Berichterstattung in den Medien die Betrugsmaschen. Keiner der Angerufenen fiel auf die Betrugsmasche herein. (zg)

