vor 11 Min.

Wieder Fahrerflucht auf der A8

Diesmal sind zwei Autofahrer die Leidtragenden. Die Polizei sucht nach einem Sattelzug

Von Mario Obeser

Zum dritten Mal innerhalb weniger Tage hat sich auf der A8 bei Günzburg ein schwerer Unfall ereignet, bei dem der Unfallverursacher flüchtete. Auch diesmal ist Schaden in fünfstelliger Höhe entstanden. Ein 18-Jähriger war mit seinem Auto am Dienstagnachmittag gegen 15.30 Uhr auf dem mittleren der drei Fahrstreifen auf der A8 in Richtung Stuttgart unterwegs, als auf Höhe der Anschlussstelle Günzburg ein Sattelzug von rechts auf seinen Fahrstreifen wechselte. Um nicht aufzufahren, musste der VW-Golf-Fahrer nach links ausweichen, wo jedoch ein VW-Passat fuhr.

Die beiden Wagen streiften sich und fuhren danach jeweils gegen die Gleitschutzwand, die die Fahrbahnen der Autobahn trennt. Beide Autos blieben total beschädigt auf dem linken und mittleren Fahrstreifen stehen. Der Passat-Fahrer geriet noch mit seinem Wagen auf den Mitteltrog und kam dann zurück auf die Richtungsfahrbahn in Richtung Stuttgart. Der Fahrer des anderen Wagens, ein 53-Jähriger, verletzte sich beim Zusammenstoß leicht.

Bei dem Passat wurde der Unterboden aufgerissen, wobei Motoröl und Kühlmittel ausliefen. Der Autobahnbetriebsdienst der Pansuevia und die Feuerwehr Günzburg halfen bei Absperr- und Reinigungsarbeiten. Die beiden Autos wurden abgeschleppt. Bis zum Abschluss der Reinigungsarbeiten blieben der mittlere und linke Fahrstreifen in Richtung Stuttgart bis kurz nach 18 Uhr gesperrt. Über den rechten Fahrstreifen sowie den Seitenstreifen wurde der Verkehr in Richtung Stuttgart vorbei geleitet. Der Gesamtschaden dürfte nach Angaben der Polizei rund 43000 Euro betragen. Der Fahrer des Sattelzugs war nach dem Unfall der beiden Autos einfach weitergefahren. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Autobahnpolizei Günzburg unter der Telefonnummer 08221/919-311 entgegen. In den vergangenen Tagen hat es ähnliche Unfälle auf der A8 in der Günzburger Region gegeben. Einer davon betraf einen 21-Jährigen, der in Fahrtrichtung München am frühen Pfingstmontag gegen das Heck eines Lastwagens geprallt war, den er auf der mittleren Spur überholen wollte. Doch angeblich kam auf dem linken Fahrstreifen schnell ein Auto heran, das ebenfalls auf den mittleren Streifen eingeschert sein soll. Das habe die Reaktion des 21-Jährigen ausgelöst. Die Beifahrerin, 22, ist beim Zusammenprall leicht verletzt worden. Sachschaden: 18000 Euro. (mit zg)

