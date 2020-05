16:08 Uhr

Wieder mehr Menschen bei Trauerfeiern erlaubt

Es dürfen wieder mehr Menschen an Beerdigungen teilnehmen.

Wegen der Corona-Pandemie war die Zahl der Teilnehmer bei Beerdigungen stark begrenzt. Nun dürfen wieder mehr dabei sein.

Die Teilnehmerzahl bei Trauerfeierlichkeiten wird in Günzburg ab Dienstag, 19. Mai, auf 50 Personen erhöht. Es ist ein Mindestabstand von anderthalb Metern einzuhalten; zudem wird das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes empfohlen. Eine Bekanntmachung des Bestattungstermins in der Presse oder in sonstiger Weise hat nach Mitteilung der Stadt Günzburg weiterhin zu unterbleiben.

Die Regelungen gelten sowohl für den Friedhof der Kernstadt als auch auf den Friedhöfen in den Stadtteilen. Die Benutzung der Friedhofskapelle in Günzburg ist aufgrund der aktuellen Umbaumaßnahmen am Friedhof derzeit nicht möglich. (zg)

Lesen Sie auch:

Einsames Trauern auf Beerdigungen in Corona-Zeiten

Übersicht: Diese Corona-Regeln gelten in den einzelnen Bundesländern

Themen folgen