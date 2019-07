vor 54 Min.

Wieder sind falsche Enkel am Telefon

Am Telefon geben sich Betrüger oft als Verwandter oder auch als Polizist aus.

Erneut haben Bürger im Landkreis Günzburg Betrugsanrufe von Kriminellen erhalten. Immer wieder geben sich die Verbrecher als jemand anderes aus, um an Geld zu kommen.

Zur Mittagszeit und am frühen Nachmittag am Freitag haben mehrere Bürger aus dem Raum Günzburg, Leipheim und Bubes-heim wieder Anrufe von Betrügern, die sich als vermeintlicher Enkel beziehungsweise als Enkelin ausgaben, erhalten. Sie erzählten, dass sie wegen eines Hauskaufs dringend Geld benötigen würden, und versuchten die Angerufenen so zur Übergabe von Bargeld oder anderen Wertgegenständen zu bewegen.

Die angerufenen Bürger erkannten den Betrugsversuch aber und erstatteten anschließend Anzeige bei der Polizei. Diese warnt vor diesen Betrügern, die unter den verschiedensten Legenden auftreten, beispielsweise als falsche Polizeibeamte, falscher Staatsanwalt, Bekannte oder Enkel und bittet darum, diese Fälle immer anzuzeigen.

Obwohl die Polizei ständig vor diesen Maschen warnt, fallen immer wieder Menschen auf die Tricks der Verbrecher herein. (zg)

