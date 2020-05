vor 50 Min.

Wilderer in Günzburg: Unbekannter erschießt Rehkitz

Die Polizei sucht nach einem unbekannten Schützen.

In einem an den Langerseeweg in Reisensburg anschließenden Waldstück hat ein Unbekannter im Zeitraum zwischen Montagabend, 25. Mai, und Dienstagmorgen, 26. Mai, ein Rehkitz angeschossen. Das Tier erlag seinen Verletzungen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand erhebt die Polizei in Günzburg den Verdacht auf Jagdwilderei. Zeugen, die Angaben zum Täter machen können oder im Umfeld Verdächtiges bemerkt haben, melden ihre Beobachtungen bitte an die Polizeiinspektion Günzburg, Telefon 08221/919-0. (zg)

