21:00 Uhr

Wildunfall statt Halloweenparty

Zwei Wildschweine werden nach Kollision mit Auto von A 8 geschleudert.

Eigentlich wollte er nur auf eine Halloweenparty. Doch am Donnerstagabend endete die Fahrt eines 25-Jähringen auf der Autobahn kurz nach Leipheim. Gleich zwei Wildschweine überquerten die Fahrbahn unmittelbar vor dem Auto des jungen Mannes. Der Wagen kollidierte frontal mit beiden Tieren und schleuderte sie von der Autobahn.

Die Insassen des Autos blieben unverletzt, die Tiere verendeten durch den Aufprall sofort, wie die Polizei berichtet. Die Fahrzeugfront wurde so massiv beschädigt, dass der Wagen abgeschleppt werden musste. Den Schaden schätzen die aufnehmenden Polizisten auf circa 5000 Euro. Gerade in den Abendstunden ist in dieser Jahreszeit wieder vermehrt mit Wildwechsel zu rechnen.

Zwei weitere Wildunfälle mit Rehen

Das haben auch ein Mann und eine Frau in Günzburg erfahren müssen. Der Fahrer war mit seinem Wagen am Donnerstag um 5.40 Uhr auf der Heidenheimer Straße in Richtung Stotzingen unterwegs. Etwa 100 Meter nach der Lochfelbenstraße lief ihm von rechts ein Reh vor das Auto. Das Tier wurde mit der rechten Front des Wagens erfasst. Es sprang nach dem Zusammenstoß weiter und konnte nicht mehr aufgefunden werden. Am Pkw entstand 1500 Euro Sachschaden.

Um 19 Uhr desselben Tages befuhr eine Frau die Riedstraße in Günzburg in Richtung der B16, als ihr ebenfalls ein Reh von rechts in das Auto lief. Bei dem Zusammenstoß wurde das Reh getötet. Der Schaden am Auto beläuft sich, so die Polizei, auf 500 Euro. (zg)

