vor 50 Min.

Winterbach bekommt eine neue Homepage

Die Internetseite der Gemeinde Winterbach ist schon in die Jahre gekommen. Das soll sich jetzt ändern.

Winterbach Eine aktuelle Präsentation im Internet ist heute für praktisch alle Städte und Gemeinden eine Selbstverständlichkeit. Der Auftritt von Winterbach ist aber – vorsichtig ausgedrückt – schon etwas in die Jahre gekommen. Nun läuft die Modernisierung der bisher ehrenamtlich betreuten Homepage, nachdem eine Burgauer Firma damit beauftragt wurde. „Optisch und inhaltlich ist die Homepage nicht auf dem letzten Stand“, bestätigt Reinhard Schieferle. Der Rathauschef hat im Gemeinderat über den aktuellen Stand der Neugestaltung informiert.

Bereits im vergangenen Jahr wurde das Burgauer Medien-Unternehmen Röderer eingeschaltet. Der bisher ehrenamtlich betreute Internetauftritt lief Ende 2019 aus, wie aus der bisherigen Homepage hervorgeht: Aufgrund von Differenzen mit der Gemeinde hat der Webmaster Martin Herbel aus Rechbergreuthen die ehrenamtliche Pflege der Winterbacher Homepage nach circa 18 Jahren beendet. Um die Seite auf Vordermann zu bringen, soll sie mit aussagefähigen Informationen über die Gemeinde versehen und mit Bildern aufgepeppt werden.

Aus den Winterbacher Ortsteilen fehlen Fotos

Bürgermeister Schieferle hat deshalb auch an den Gemeinderat appelliert, ihm Fotos von Ortsteilen zu schicken. Vom Hauptort Winterbach gibt es bereits solche Bilder, von anderen Ortsteilen wie Rechbergreuthen sei dies schwieriger. Gemeinderat Hans-Jürgen Klein regte die Nutzung einer Fotodrohne an, die schönere Motive liefern könnte. Außerdem will Schieferle noch klären, welche Informationen zum Beispiel über die ortsansässigen Vereine und deren Personen ohne datenrechtliche Probleme möglich sind. Insgesamt soll die Homepage jedoch möglichst wenig Pflegeaufwand verursachen.

Das war aber nicht das einzige Thema der Sitzung. Gemeinden dürfen Unkraut in ihren Anlagen nicht mehr mit chemischen Keulen bekämpfen. Als Alternativen seien das manuelle, aber aufwendige Auszupfen oder die Verwendung heißen Wassers möglich, so Schieferle. In Winterbach wird jetzt aber ein Abflammgerät eingesetzt, das Schieferle zu Kosten von 314 Euro bereits besorgt und ausprobiert hat: „Es hat sich schon bewährt“, es könnte nun im gesamten Gemeindebereich eingesetzt werden. Das Gremium gab sein Okay zur Anschaffung. Ebenfalls Einverständnis gab es für den neuen Energieliefervertrag mit den Lechwerken. Verzichtet wird auf eine um 15 Prozent teurere Option zur Lieferung von Ökostrom aus regenerativen Quellen.

Ist eine wasserrechtliche Genehmigung erforderlich?

Ob für ein Regenrückhaltebecken im Ortsteil Waldkirch eine wasserrechtliche Genehmigung erforderlich ist, muss noch geprüft werden, wie der Bürgermeister informierte. Grund ist eine 8,50-Meter-Ableitung aus dem Becken, die ein privat angelegtes Biotop versorgen könnte. Die Planung für das Becken sollte im Herbst beginnen, erste Angebote seien bereits eingeholt.

Bernd Zähle ist Feldgeschworener. Bild: Kahler

Zum Auftakt der Sitzung hatte Schieferle einen neuen Feldgeschworenen vereidigt. Bernd Zähle aus Winterbach übernimmt die ehrenamtliche Funktion von Franz Ritter. Zähle ist 27 Jahre alt und Werkzeugmechaniker. Seit Anfang dieses Jahres hat er mit einem Forstbetrieb den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt. Zugleich übt er die Funktion als Wald- und Wegebaumeister in Winterbach aus. Als Feldgeschworener kümmert sich Zähle auf Lebenszeit um die richtige Position von Grenzsteinen im Gemeindebereich. Sie werden mit geheimen Zeichen versehen, die nur Feldgeschworene als Geheimnis bewahren. (wk)

