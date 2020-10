00:30 Uhr

Winterbach lässt Kanalgebühren neu berechnen

Herstellungsbeiträge seit 1996 unverändert. Was sonst noch im Gemeinderat war

1996 hat die Gemeinde Winterbach die Herstellungsbeiträge in der Entwässerungssatzung letztmals festgesetzt, die Einleitungsgebühren für die Entwässerung gehen auf das Jahr 2016 zurück. Sowohl die Herstellungsbeiträge als auch die Einleitungsgebühren in den Kanal werden jetzt überarbeitet und zum 1. Januar 2021 angepasst.

Was genau dabei herauskommt, wird voraussichtlich erst im Frühjahr 2021 bekannt sein, erfuhren die Gemeinderäte in der Sitzung, wenn das beauftragte Gutachterbüro aus Ingolstadt seine Ergebnisse vorlegt. Die Änderungen sollen aber rückwirkend zu Beginn des Jahres 2021 in Kraft treten. Schon jetzt weist die Gemeinde Winterbach darauf hin, dass rückwirkend ab 1. Januar 2021 neben einer Einleitungsgebühr für die Einleitung von Schmutzwasser die Erhebung einer gesonderten Gebühr für die Einleitung von Niederschlagswasser von Grundstücken erforderlich sein kann.

Die Erhebung einer einheitlichen Einleitungsgebühr nach dem bisher angewandten modifizierten Frischwassermaßstab wird nicht mehr möglich sein, sagte Bürgermeister Reinhard Schieferle in der Sitzung. Gebührenmaßstab für die künftige Niederschlagswassergebühr wäre dann die befestigte abflusswirksame Fläche; Gebührenmaßstab für die Schmutzwassergebühr wäre die Menge der Abwässer, die der Entwässerungseinrichtung von den angeschlossenen Grundstücken zugeführt werden. Mit einer Gegenstimme (Roman Brenner) hat der Gemeinderat die Verwaltung beauftragt, durch öffentliche Bekanntmachung auf die rückwirkenden Satzungsänderungen hinzuweisen.

Einstimmig beschlossen wurde, für die Neubepflanzung beim Kriegerdenkmal Winterbach Angebote einzuholen und in der nächsten Sitzung darüber zu entscheiden.

Ohne das Votum des persönlich betroffenen Gemeinderats Maximilian Briegel hat das Gremium ohne Gegenstimme einer Baumaßnahme am Radweg zwischen Rechbergreuthen und Baiershofen zugestimmt. Dort läuft Oberflächenwasser auf ein Grundstück. Mit einer einfachen Baumaßnahme für etwa 500 Euro soll das in Zukunft verhindert werden.

Lediglich zur Kenntnisnahme informierte der Bürgermeister die Ratsmitglieder über die neu gestaltete Homepage der Gemeinde Winterbach und über ein Gespräch mit Vertretern der Deutschen Bahn AG zum Ausbau der Bahnstrecke Ulm-Augsburg. Keine Einwände gab es zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan für die Fotovoltaikanlage auf Glöttwenger Gemarkung Glöttweng“ und zur Flächennutzungsplanänderung der Gemeinde Landensberg.

Unter Punkt Verschiedenes wies Gemeinderat Tobias Hämmerle auf einen Straßenschaden in der Nähe des Spielplatzes hin, der mindestens schon seit Oktober 2019 bestehe. Bürgermeister Schieferle sagte zu, sich um die Angelegenheit zu kümmern. Er informierte die Räte über die Jagdversammlung, auf der ein Zuschuss für die Reparatur der Feldwege in Höhe von 1000 Euro, höchstens jedoch 50 Prozent der tatsächlichen Kosten, beschlossen worden ist. (zg)

