Winterbach will Raser bremsen

Plus Die Gemeinde Winterbach diskutiert intensiv über die Anschaffung einer Geschwindigkeitsanzeige. Gleichzeitig wird der Haushalt verabschiedet.

Hohes Tempo an Ortseinfahrten: eine Gefahrenquelle, die nicht nur die Holzwinkelgemeinde Winterbach immer wieder beschäftigt. Mit einer flexiblen Geschwindigkeitsanzeige sollen Raser nun eingebremst werden. Bei einigen Gemeinderäten herrschte Skepsis, ob das funktioniert. Der knapp zwei Millionen Euro umfassende Haushalt des 740-Einwohner-Ortes wurde ohne Diskussion verabschiedet.

„Wir müssen auf die Ausgaben achten“, sagte Winterbachs Rathauschef Reinhard Schieferle zum Zahlenwerk. „Wir sind nicht schlecht gestellt, können uns aber keinen großen Luxus erlauben.“ Manuela Hesse, Kämmerin der Verwaltungsgemeinschaft Haldenwang, präsentierte die Finanzlage mit einem Verwaltungshaushalt von 1,34 Millionen und einem Vermögenshaushalt von 615.700 Euro, der um mehr als eine halbe Million niedriger ausfällt als im Vorjahr.

Gemeinde Winterbach: Schulden pro Kopf erhöhen sich

Das hängt vor allem mit den erledigten größeren Investitionen Winterbachs zusammen, wie dem Radweg nach Baiershofen (Landkreis Augsburg) und der Erschließung zweier Baugebiete. Die Steuerkraft der Gemeinde ist gegenüber 2020 leicht gesunken, ebenso wie die an den Landkreis gehende Kreisumlage (348.000 Euro). Für die Zwischenfinanzierung des Radwegs hatte Winterbach einen Kredit von 500.000 Euro aufgenommen, der den Schuldenstand auf 557 Euro pro Kopf erhöht – immer noch niedriger als der Kreisdurchschnitt mit 640 Euro.

Die Rücklagen erreichen trotz einer Entnahme von knapp 85.000 Euro einen Stand von gut 780.000 Euro. Bei den Ausgaben des Verwaltungshaushaltes schlagen vor allem Betrieb und Unterhalt des Kindergartens durch. Die Kämmerin empfahl dem Gemeinderat angesichts eines Defizits von fast 118.000 Euro, die Neukalkulation der Gebühren anzugehen. Im Vermögenshaushalt stehen heuer Ausgaben in Höhe von 615.706 Euro an. Darunter vor allem für Spielgeräte, Straßenbeleuchtung, Breitbanderschließung und Gebäude-Sanierungen, zum Beispiel für das Vereinsheim Waldkirch (150.000 Euro).

Geschwindigkeitsanzeige in Winterbach funktioniert mit Solarbetrieb

Die von Bürgermeister Schieferle angeregte Anschaffung einer elektronischen Geschwindigkeitsanzeige sorgte für eine intensivere Diskussion. Drei Gemeinderäte waren von der Wirksamkeit solcher Tempotafeln nicht überzeugt. Mehrheitlich beschlossen wurde der Kauf einer Ausführung mit Solarbetrieb für circa 3100 Euro, die die Messergebnisse aufzeichnet. Sie soll an den besonders problematischen Ortseinfahrten Raser einbremsen, hofft Schieferle. Wohl nicht ganz ernst gemeint war der Hinweis von Gemeinderat Roman Brenner, die Anschaffung einer eigenen Radaranlage zum Preis von 60.000 Euro würde der Kommune Geld durch Strafmandate einbringen.

Im Ort werden in den kommenden acht Jahren 39 Straßenbeleuchtungen auf LED-Technik umgestellt. Die sollen der Gemeinde pro Jahr fast 330 Euro Stromkosten sparen bei einer jährlichen Investition von circa 1500 Euro, wie die Augsburger Lech-Elektrizitätswerke als Vertragspartner ausgerechnet haben. Vorwärts geht es mit der Aufstellung eines kleinen Gewerbegebiets an der Kreisstraße GZ10 am nördlichen Ortsrand von Winterbach, weil die beteiligten Behörden und Privatpersonen keine größeren Einwände vorbrachten.

Gebühren für die Kanalisation in Winterbach bleiben bis 2024 unverändert

Die Gebühren und Herstellungsbeiträge für die Kanalisation in Winterbach bleiben nach Neukalkulation durch ein Fachbüro bis 2024 unverändert. Wegen eines Überschusses in Höhe von 100.000 Euro hätten die Gebühren reduziert werden können, aber der Gemeinderat entschied sich für die Bildung einer finanziellen Rücklage, mit der eventuell anfallende Reparaturen in der Kanalisation leichter gestemmt werden könnten. Andernfalls müssten die Bürger im nächsten Kalkulationszeitraum mit deutlich höheren Gebühren rechnen, wie das Fachbüro informierte.

