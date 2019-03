vor 20 Min.

Wird Bauminister Reichhart Abgeordneter im Landtag?

Der 36-Jährige ist der erste Nachrücker für einen schwäbischen CSU-Politiker. In Donauwörth könnte sich etwas anbahnen.

Von Till Hofmann

Es war für nicht wenige politische Beobachter eine Überraschung, dass Hans Reichhart von Ministerpräsident Markus Söder ins Kabinett berufen wurde – und das im Ministerrang. Denn dem JU-Landesvorsitzenden aus Jettingen-Scheppach, der auch in der Kommunalpolitik des Landkreises Günzburg bestens verankert ist, fehlt eben jener für Regierungsmitglieder der Christsozialen übliche Anker: ein Platz in der CSU-Landtagsfraktion. Der 36-Jährige wurde für die Landtagswahl nur als Listen- und nicht als Direktkandidat nominiert – konnte also nicht in einem Stimmkreis direkt antreten.

Wegen des schlechten Gesamtergebnisses seiner Partei reichte es für ihn nicht mehr für einen Sitz als Abgeordneter – trotz der gut 32500 Zweitstimmen, mit denen er sogar den Günzburger CSU-Direktkandidaten Alfred Sauter überholte. Aber: Sollte ein schwäbischer CSU-Abgeordneter vorzeitig aus dem Landtag ausscheiden, wäre der Bau- und Verkehrsminister der erste Nachrücker.

Oberbürgermeister Armin Neudert war der Auslöser

Diese Situation könnte sich nun ergeben. Denn in Donauwörth steht der CSU-Oberbürgermeister Armin Neudert, 54, nicht mehr für eine vierte Amtszeit zur Verfügung. Das kündigte er – auch für die Parteikollegen überraschend – am vergangenen Sonntag an. Seither wird in der Partei nach einem geeigneten Bewerber gesucht.

Einer von dem Vernehmen nach derzeit möglichen vier Bewerbern ist der Ortsvorsitzende Wolfgang Fackler, 43, der seit Oktober 2013, einen Sitz im Bayerischen Landtag hat. Sollte Fackler für den Posten im Donauwörther Rathaus bereitstehen und dann nach der Wahl am 15. März 2020 auch dort einziehen, käme Reichhart als Nachrücker zum Zug.

Eine "frische Geschichte", die erst reifen muss

Was sagen die mittelbar und unmittelbar Betroffenen? Fackler spricht davon, dass die Geschichte „ganz frisch“ ist und dass sie erst einmal im gesamten Ortsverein reifen müsse. „Die einfachsten Lösungen werden immer am schnellsten nach außen getragen“, fügt der Jurist hinzu. Er spricht von einem Auftrag, den er vor einem halben Jahr von 33000 Menschen aus dem Stimmkreis Donau-Ries erhalten habe, betont aber auch, „dass mir die Zukunft der Stadt nicht völlig egal ist“. Bis zum 15. April ist der Überlegungsprozess wohl abgeschlossen, denn dann will die Donauwörther CSU den OB-Bewerber küren. Hans Reichhart macht sich indes keinen Kopf über das möglicherweise in Aussicht stehende Landtagsmandat. Er geht derzeit nicht davon aus, dass sich an der Konstellation etwas ändert.

Themen Folgen