15.05.2019

Wird Günzburg zur Stadt des Weines?

Fünf Wirte und Weinhändler beteiligen sich an der Weintour durch Günzburg. Das Foto zeigt (von links) Horst Seeberger (Vanoni), Klaus Hartmann und Petra Probst (On the Rocks), Robert Hopperdietzel (Vineola) sowie Anja und Rebecca Gonitianer mit Siegfried Fetzer (Weinhandel Fetzer).

Die erste Weintour führt durch die Innenstadt. Das haben die Initiatoren geplant

Valdobbiadene in der norditalienischen Provinz Venetien macht das seit vielen Jahren: Am „Tag des Weines“ wird eine „Weintour“ organisiert. Was in der Stadt des Weines (cittá del vino) nicht mehr wegzudenken ist, wird nun auch in Günzburg am Samstag, 25. Mai, erstmals veranstaltet – mit dem Ziel, die Tour zu etablieren.

Die Organisatoren hoffen, dass die Günzburger und Weinfreunde aus der Umgebung diese Weintour trotz anderer gleichzeitig stattfindender Veranstaltungen an diesem Wochenende annehmen werden.

Günzburger Wein- und Feinkostgeschäfte möchten die Teilnehmer aus Anlass des „Tag des Weines 2019“ dazu einladen, Günzburg in lockerer Atmosphäre einmal von einer ganz anderen Seite kennenzulernen. Es ist eine gute Gelegenheit, den Freunden guten Weines die Geschäfte und ihre Produkte vorzustellen. Die Günzburger Innenstadt hat viel zu bieten an kulturellen und geschichtsträchtigen Stellen und Plätzen, ebenso wie an interessanter Gastronomie und liebenswerten Einzelhandelsgeschäften. All dies soll den Teilnehmern näher gebracht werden. Der Schwerpunkt liegt jedoch bei dieser ersten Tour auf der Verkostung von Weinen und kleinen kulinarischen Köstlichkeiten.

Das sind die Günzburger Wein- und Feinkostgeschäfte sowie ein Lokal. Im Einzelnen sind es die Weinhandlung Siegfried Fetzer, Vanoni-Lebensräume, Wein- und Spezerei Kraatz, Vineola – italienische Weine und „On the rocks“.

Wie funktioniert die „1. Kulinarische Günzburger Weintour“? Treffpunkt ist am 25. Mai um 12.30 Uhr vor der Musikbar „On the rocks“ in der Hofgasse 3, zwischen Modehaus Schild und Schmuck Gossner. Maximal 100 Teilnehmer können zugelassen werden. Das Mindestalter beträgt 16 Jahre. Es werden fünf Gruppen von je 20 Teilnehmern gebildet. Die Einteilung erfolgt nach einer kurzen Ansprache der Organisatoren. Anschließend werden die fünf Gruppen in die jeweiligen Geschäfte zur Verkostung begleitet. Dort stehen verschiedene Weine und kleine kulinarische Köstlichkeiten zur Verkostung bereit. Nach jeweils 45 bis 50 Minuten wird im Uhrzeigersinn gewechselt, sodass man immer zur vollen Stunde bei der nächsten Station eintrifft.

Im Anschluss, etwa gegen 18 Uhr, treffen sich dann die Teilnehmer wieder beim „On the rocks“. Dort soll dann die 1. Günzburger Weintour bis spätestens 21 Uhr gemütlich ausklingen. An dem Beisammensein mit Speisen und musikalischer Begleitung können auch Gäste teilnehmen, die nicht bei der Weintour mit dabei waren. Für Fußballfans gibt es auch einen Fernseher mit der Übertragung des DFB-Pokal-Finales zwischen RB Leipzig und dem FC Bayern. Die Veranstaltung findet bei jeder Witterung statt.

25 Euro pro Person und zusätzlich zehn Euro Pfand für ein Weinglas mit Umhängetasche. Das Pfand wird nach vollständiger Rückgabe von Glas und Tasche nach Ende der Tour wieder erstattet. Wer beides als Erinnerung behalten möchte, kann es gegen den Pfandeinsatz behalten. Für das Geld gibt es Wein, Wasser und Fingerfood bei jedem der teilnehmenden fünf Geschäfte. Anmelden kann man sich ab sofort bei den Ansprechpartnern. Maximal 100 Weinliebhaber können zugelassen werden. Es gilt das „Windhundprinzip“ – je früher sich Interessierte anmelden, desto höher ist die Chance, auch dabei zu sein. (zg)

gibt es bei den Veranstaltern. Diese sind mit der Anmeldung inklusive Pfand zu bezahlen. Die Umhängetaschen und Gläser werden am 25. Mai am Treffpunkt ausgegeben.

