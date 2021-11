BWF investiert fast elf Millionen Euro in Offingen

Einer der bestehenden Parkplätze auf dem Firmengelände (zu sehen am unteren Rand der Luftaufnahme links von der Bildmitte) weicht einer Produktionshallen-Erweiterung an diesem Platz. 146 neue Parkmöglichkeiten wird es rechts von der zweiten Produktionshallen-Zeile geben, auf der ersten helleren, abgemähten Wiesenfläche. Dazwischen entstehen die neue Firmenausfahrt und eine Sprinklerzentrale. Und auf der anderen Seite des Flusses Mindel ist noch die letzte bedeutende Erweiterungsfläche (die etwas dunklere Wiese umsäumt von Bäumen). In das jetzt konkret werdende Projekt fließen 10,7 Millionen Euro.

Foto: BWF Group