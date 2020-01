vor 20 Min.

Wo Firmen Preise holen können

Regionalmarketing Günzburg weist auf Möglichkeiten hin

Der Landkreis Günzburg beheimatet mannigfache ausgezeichnete kleine und große Unternehmen, Familienbetriebe, Marktführer oder gar Weltmarktführer. Immer wieder bekommen Unternehmen aus der Region ihre Kompetenz oder die Besonderheit ihrer Maßnahmen oder Produkte durch Auszeichnungen renommierter Institute, Verbände, Organisationen oder öffentlicher Stellen bestätigt und dürfen mit den entsprechenden Labels, Zertifikaten oder Plaketten werben und von den entsprechenden Effekten profitieren.

Auf Wettbewerbe unterschiedlichster Organisationen auf internationaler, europäischer, Bundes- oder Landesebene sowie von Fachorganisationen weist das Regionalmarketing Günzburg (RMG) regelmäßig hin, empfiehlt oder nominiert Unternehmen nach Absprache oder ruft sie dazu auf, sich zu beteiligen und damit überregional noch stärker präsent zu werden.

Auf ihrer Webseite www.guenzburg-meinlandkreis.de sowie auf Facebook und Instagram @guenzburgmeinlandkreis informiert die Wirtschaftsförderung immer wieder über unterschiedlichste aktuelle Wettbewerbe und in der Region ausgezeichnete Unternehmen.

Eine kleine Auswahl unterschiedlicher Wettbewerbe, deren Fristen demnächst anstehen:

Der Große Preis des Mittelstands wird jährlich vergeben – in diesem Jahr unter dem Motto „Meilensteine setzen“. Bis zum 31. Januar können mittelständische Unternehmen für diesen Preis nominiert werden. Die Wettbewerbskriterien sind: Gesamtentwicklung des Unternehmens, Schaffung/Sicherung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen, Modernisierung und Innovation, Engagement in der Region, Service und Kundennähe, Marketing. Infos: www.mittelstandspreis.com

Das bayerische Wirtschaftsministerium ehrt mit der Auszeichnung Bayerns Best 50 jährlich die 50 wachstumsstärksten mittelständischen Unternehmen. Der Preis zeichnet besonders wachstumsstarke Mittelständler aus, die in den letzten Jahren die Zahl ihrer Mitarbeiter und ihren Umsatz überdurchschnittlich steigern konnten. Bewerbungen sind ab 3. Februar möglich. Infos: www.stmwi.bayern.de/service/wettbewerbe/bb50

Der Wettbewerb „Erfolgreich.Familienfreundlich“ würdigt unternehmerisches Engagement in Sachen familienbewusster Personalpolitik und zeichnet die 20 familienfreundlichsten Unternehmen Bayerns aus. Bewerbungsstart ist in diesem Jahr am 10. Februar. Infos: www.familienpakt-bayern.de/wettbewerb

Mit Rohstoff- und Materialeffizienz können Unternehmen zweifach gewinnen. Der Deutsche Rohstoffeffizienz-Preis wird in zwei Kategorien vergeben. Bis zu vier Unternehmen werden für ihre Lösungen ausgezeichnet. Der Bewerbungszeitraum endet am 21. Februar. Infos: www.deutscher-rohstoffeffizienz-preis.de

Der Wettbewerb „Beruf & Familie“ ist ein Wettbewerb innerhalb der Familien- und Kinderregion Landkreis Günzburg unter Federführung des Regionalmarketings Günzburg. Die nächste Ausschreibung erfolgt im Sommer 2020. Infos: www.wettbewerb-berufundfamilie.de (zg)

