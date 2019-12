vor 17 Min.

Wo Futsal im Landkreis Günzburg eine Heimat hat

Derby-Stimmung statt großer Namen: Der SC Bubesheim lädt seine Nachbarn ein. Es ist kein Zufall, dass erneut vier große Turniere in Günzburg stattfinden.

Von Jan Kubica

Traditionell ist Schwaben eine Hochburg im bayerischen Hallenfußball und spätestens seit der Umstellung auf Fifa-Regeln (seit das Spiel also Futsal heißt) ist Günzburg die regionale Hauptstadt des Winter-Spektakels. Das hat vor allem zwei Ursachen: Die Rebayhalle bietet auch für größere Veranstaltungen wie Bezirks-Titelkämpfe genügend Platz und der SC Bubesheim besitzt in seinem Abteilungsleiter Karl Dirr einen der größten Freunde des Hallenfußballs überhaupt. Zähneknirschend (das räumt er ein) hat der langjährige Funktionär auch die Umstellung auf die moderne Form mitgestaltet. Inzwischen darf er angesichts zuletzt wieder leicht steigender Zuschauerzahlen und des großen Interesses seitens der Nachwuchskicker zuversichtlich davon ausgehen, dass das tiefste Tal des Desinteresses durchwandert ist. Und so hoffen Dirr, seine Mitorganisatoren und die freiwilligen Helfer auf einen gelungenen Start in die Günzburger Futsal-Festtage. An diesem Sonntag, 15. Dezember, bittet der Bezirksligist sieben Nachbarvereine zum Turnier um den Jako-Cup in die Rebayhalle. Am 21. und 28. Dezember steigen an gleicher Stelle Vor- und Endrunde der Landkreis-Meisterschaft und am 11. Januar werden ebendort die Bezirksmeister der Männer und Frauen ausgespielt.

Premiere für den neuen Torwart des SC Bubesheim

Im aktuellen Turnier fehlen die großen Namen der Vergangenheit. Dafür gibt’s Derby-Atmosphäre satt. Dirr gesteht, dass es „Schwierigkeiten gab, ein Achter-Feld zusammenzustellen“. Einige hochrangige Gäste früherer Tage hätten schon dabei sein wollen, aber der für diesen Winter erstmals geänderte und gestraffte Hallen-Terminkalender kreiert Terminenge. Das trifft auch den SCB selbst, der einen Tag vor dem Jako-Cup am Qualifikationsturnier zu den Landkreis-Titelkämpfen teilnimmt. „Am eigenen Turnier halten wir dennoch fest“, sagt Dirr. Er stellt auch klar, dass der Gastgeber wie immer mit den bestmöglichen Spielern antreten wird. Dennoch werden die Fans auf den einen oder anderen Könner verzichten müssen. Torwart Simon Zeiser fehlt aus privaten Gründen; für ihn steht der gerade erst von GW Ichenhausen geholte Manuel Kuhnke im Tor. Verletzungsbedingt fallen Hakan Polat, Julian Schmid (beide Adduktoren) sowie Tugay Demir (Kreuzband) aus.

Schon in der Gruppenphase gibt's ein heißes Duell

Ein Selbstläufer wird das Turnier für den favorisierten Bezirksligisten also nicht. Zumal die Konkurrenz viel Qualität mitbringt. Bereits in der Gruppenphase zum Beispiel trifft Bubesheim in einer Neuauflage des Endspiels um die jüngste Kreismeisterschaft auf die SG Röfingen-Konzenberg. Der Tabellenzweite der Kreisklasse West 2 besitzt in Tibor Petrik und Fisnik Lloqanaj zwei herausragende Hallen-Spezialisten; in den vergangenen Jahren war es immer eine Augenweide, ihnen zuzuschauen.

Zu den weiteren Gästen zählen unter anderem der TSV Albeck (Heimatverein des Bubesheimer Spielers Nico Lonsinger), das in der Halle immer spielstarke Team des Kreisligisten Türk GB Günzburg und die SSV Dillingen, die sich vor wenigen Tagen beim Turnier in Gundelfingen als großer Favoritenschreck präsentiert hatte.

So sehen die Gruppen aus

Gruppe 1: SC Bubesheim, TSV Albeck, SG Röfingen-Konzenberg, VfL Bühl

Gruppe 2: Türk GB Günzburg, SG Reisensburg-Leinheim, SSV Dillingen, TSV Wasserburg

