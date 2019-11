vor 41 Min.

Wo Mitmenschlichkeit gelebt wird

In Günzburg wird das Engagement schwäbischer Bürger in den Bereichen Pflege und Gesundheit gewürdigt

Bayerns Gesundheits- und Pflegeministerin Melanie Huml hat am Donnerstag in Günzburg die Auszeichnung „Weißer Engel“ an Bürgerinnen und Bürger aus Schwaben überreicht. Damit wurde besonderes ehrenamtliches Engagement in den Bereichen Gesundheit und Pflege gewürdigt.

Huml betonte: „Ehrenamtlich Tätige sind Vorbilder für gelebte Mitmenschlichkeit. Es sind Menschen, die Verantwortung für andere übernehmen. Dieser Einsatz verdient große Anerkennung.“ Im Bereich der Pflege wird der „Weiße Engel“ insbesondere an Personen verliehen, die sich durch vorbildhafte häusliche Pflege verdient gemacht haben. Die Ausgezeichneten engagieren sich insbesondere in der Pflege zu Hause, aber auch im Hospizbereich und in Selbsthilfegruppen für Menschen mit Depressionen.

Ausgezeichnet wurden:

Neu-Ulm – gemeinsam mit seinem Sohn Hans-Jürgen, der den Preis auch stellvertretend für ihn entgegennahm.

Germaringen (Landkreis Ostallgäu)

Germaringen (Landkreis Ostallgäu)

Neusäß (Landkreis Augsburg)

Höchstädt (Landkreis Dillingen)

Neu-Ulm

Obergünzburg (Landkreis Ostallgäu). (zg)

Themen folgen