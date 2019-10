vor 43 Min.

Wo Smartphones am Ende landen

„Welcome to Sodom“ macht betroffen. Regisseur Florian Weigensamer in Günzburg von den Dreharbeiten

Das Projekt nachhaltiges Günzburg hat bei seinem diesjährigen Filmabend „Welcome to Sodom – Dein Smartphone ist schon hier“ gezeigt. Sodom nennt man den Teil der ghanaischen Hauptstadt Accra, den nur jene betreten, die unbedingt müssen. Die Deponie von Agbog-bloshie ist Endstation für Computer, Monitore und anderen Elektroschrott aus Europa und aller Welt. Rund 250000 Tonnen ausrangierte Computer, Smartphones, Drucker und andere Geräte aus der elektrifizierten, digitalisierten Welt gelangen Jahr für Jahr hierher. Der Dokumentarfilm ließ die Zuschauer hinter die Kulissen von Europas größter Müllhalde in Afrika blicken und zeigte sehr eindrucksvoll eine Welt, wo Menschen am untersten Ende der Wertschöpfungskette stehen, und in der trotzdem Lebensfreude und Hoffnung deutlich spürbar sind. Regisseur Florian Weigensamer porträtierte diese Welt im Jahr 2016 und konnte dem Publikum in der Diskussion nach dem Film viele Fragen, das Zusammenleben dort und – was wohl viele Zuschauer stark beeindruckt hat – die strikt organisierte Struktur erläutern.

„Könnte man den Film nicht nur mit Ton, sondern auch noch mit Gerüchen hinterlegen, wären wohl alle Zuschauer im Kino mit Atemmaske ausgestattet gewesen“, war einer der Eindrücke aus dem Publikum. „Die Rauchschwaden sind kilometerweit zu sehen und diesen metallischen Geschmack im Mund aus der Verbrennung der Kabel, um daraus das Kupfer zu gewinnen, verliert man nie ganz, wenn man sich dort aufhält“, unterstreicht Weigensamer.

Ein Film – faszinierend beim Sehen, leicht beschämend, wie die industrialisierte Welt mit Ländern in Afrika umgeht, aber doch auch Fragen aufwerfend, die auch aus dem Publikum gestellt wurden: Was ist die Alternative? Anton Fink, Leiter der Kreisabfallwirtschaft, beantwortet das eindeutig so: „Zunächst müssen wir Abfall vermeiden, also langlebige und reparierfähige Geräte kaufen; funktioniert ein Gerät nicht mehr, kann es auf den kommunalen Wertstoffhöfen abgegeben werden. Die Geräte, die dort gesammelt werden, gehen in die Schiene Recycling in Deutschland und Europa.“

Und den Menschen in Ghana? „Ist nur geholfen, wenn wir den Standard im Recycling vor Ort unterstützen“, so auch die Meinung von Florian Weigensamer, der von einem Projekt erzählt, „wo anstelle des Abbrennens der Kunststoffummantelungen als Entwicklungshilfe-Projekt eine Maschine das Ablösen übernehmen soll. Aber jeder Eingriff von außen ist sehr schwierig, da nie ganz klar ist, welche Strukturen sich im Nachhinein ergeben.“

Souverän durch die Diskussion führte beim Kinoabend die Moderatorin Angie Stifter, die auch gleich noch den Tipp fürs nächste Repair-Cafè von Vhs, Stadt Günzburg und Kreisabfallwirtschaft weitergab: 16. November von 14 bis 17 Uhr, Anmeldung bei der Vhs erforderlich.

Fazit für den Besucher, der tief beeindruckt und wohl auch betroffen den Kinosaal verlässt: bewusst konsumieren und mehr reparieren. 300 Euro Erlös aus dem Kinoabend spenden die Organisatoren an Plant for the Planet. Getreu dem Motto „Bäume kann man fast überall pflanzen“, initiiert und unterstützt Plant for the Planet auch Pflanzaktionen in Afrika. (zg)

