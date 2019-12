vor 18 Min.

Woher das dicke Minus bei den Kreiskliniken kommt

Ein Defizit von 5,3 Millionen Euro ist im vergangenen Jahr in den beiden Kreiskliniken Günzburg und Krumbach aufgelaufen. Klinik-Vorstand Volker Rehbein macht dafür auch die Politik verantwortlich.

Die beiden Kliniken in Günzburg und Krumbach kosten den Landkreis viel Geld. Vorstand Volker Rehbein erklärt dem Kreistag, warum das so ist.

Von Walter Kaiser

Die beiden Kliniken in Günzburg und Krumbach kosten den Landkreis viel Geld. Im Geschäftsjahr 2018 ist in den beiden Häusern ein Defizit von insgesamt 5,3 Millionen Euro aufgelaufen – ausgleichen muss dieses Minus der Landkreis. Im Kreistag erläuterte Klinik-Vorstand Volker Rehbein die wesentlichen Gründe für das finanzielle Minus. Eine beträchtliche Schuld an der Misere wies Rehbein dem Bund, namentlich Bundesgesundheitsminister Spahn ( CDU), zu.

Die stationäre Behandlung der Patienten in den beiden Kreiskliniken sei weitgehend kostendeckend, erklärte Rehbein. Hochgradig defizitär sei dagegen die ambulante Behandlung – etwa über die Wochenenden, wenn die Arztpraxen weitgehend geschlossen haben. Trotz höherer Anforderungen erhielten die Kliniken für die ambulante Versorgung ein Drittel weniger Geld als die niedergelassenen Ärzte.

Kliniken: Personalkosten sind "chronisch unterfinanziert"

Dies schlage ebenso negativ zu Buche wie die geringe staatliche Förderung von notwendigen Baumaßnahmen oder bei der Beschaffung moderner Geräte, nicht zuletzt im IT-Bereich. „Chronisch unterfinanziert“ seien die Kliniken zudem bei den Personalkosten. Zuletzt habe der Bund eine Fülle von Versprechungen gemacht, wenig bis nichts sei davon umgesetzt worden, kritisierte Rehbein. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) habe zudem die unselige Neigung, „Gesetze auf den letzten Drücker zu verändern oder zu verwässern“. Korrekturen, etwa zugunsten der Kliniken, seien damit kaum mehr möglich.

Zusammen mit Landrat Hubert Hafner sei es gelungen, vom Freistaat Bayern 600 000 Euro als Defizitausgleich für die Geburtshilfe an den beiden Kreiskliniken zu bekommen. Rehbein: „So lobe ich mir das“. Bei der Bundespolitik sei dagegen momentan nur wenig Aussicht auf Verbesserungen zu erkennen. Das gelte vermutlich auch für die anstehenden Verhandlungen mit den Krankenkassen.

Die Krankenhäuser schrieben vor Kurzem noch schwarze Zahlen

Noch vor drei Jahren haben die beiden Kreiskliniken nach Angaben Rehbeins schwarze Zahlen geschrieben. Krankenhäuser in anderen Landkreisen seien schon damals im Minus gewesen. Deshalb bat der Klinik-Vorstand die Kreisräte, das aktuelle Defizit „fair zu sehen“. Volker Rehbein: „Wir tun alles, um die Situation zu verbessern“. Zugleich schränkte er ein: „Die Probleme werden in Zukunft wohl nicht geringer“.

Im öffentlichen Teil der Kreistagssitzung am Montagnachmittag wurde der Bericht von Rehbein ohne Diskussion zur Kenntnis genommen. Weitere Detailinformationen waren allerdings für den nichtöffentlichen Teil der Sitzung im Burgauer Altenheim angekündigt.

