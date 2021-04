Wohl kein Zusammenhang bei Vandalismus in Offingen und Wettenhausen

Christliche Figuren waren das Ziel von unbekannten Tätern in Offingen und Wettenhausen. Was die Polizei sagt.

Im Januar war eine Christusfigur von einem Feldkreuz in der Nähe der Offinger Donaubrücke gerissen worden (wir berichteten). Nur die Hände der Figur waren am Kreuz geblieben, der Korpus wurde später in der Nähe im Schilf entdeckt. Nun gab es, wie berichtet, auch Vandalismus in Wettenhausen: An drei Kapellen des Kreuzwegs auf dem Kalvarienberg wurden Schäden angerichtet.

Auf Anfrage unserer Zeitung erklärt das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West: Ein Zusammenhang sei nie ganz ausgeschlossen. Nach dem aktuellen Stand gingen die Ermittler aber nicht davon aus, dass die Taten miteinander zu tun haben. (cki)

