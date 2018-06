vor 33 Min.

Wohlfühloase für Störche

Vor 25 Jahren wurden Störche wieder im Landkreis angesiedelt. Heute finden die Tiere beste Bedingungen. Warum sie dennoch Hilfe benötigen.

Von Rebecca Mayer

Die Donau im Norden, Osterbach und Biber im Westen, die Günz, Kammel, Mindel, Zusam und die Glött. Wenn man alle Flüsse zusammenrechnet, durchziehen rund 90 Kilometer Gewässer den Landkreis Günzburg. „Diese Zahl muss man sich erst einmal auf der Zunge zergehen lassen und immer im Hinterkopf behalten, wenn es um den Lebensraum des Storchs geht“, sagt Ottmar Frimmel, Naturschutzbeauftragter des Landkreises.

Günzburg sei ein Wasserlandkreis, die Störche lieben das Wasser – eine gute Kombination. 24 Storchenpaare gibt es dieses Jahr im Landkreis Günzburg. Wie viele Jungen sie großgezogen haben, kann man allerdings erst im August sagen. „Denn die Jungen sitzen jetzt noch in ihren Nestern.“ In den Nestern auf Rathäusern, Schulmuseen, Schlössern, Tankstellen oder sogar auf dem Schriftzug des Obi Baumarkts in Jettingen-Scheppach. „Eigentlich unvorstellbar“, sagt Frimmel. „Aber in die dreieckige Konstruktion ist der Storch reingeflogen und hat gebrütet.“

In Behlingen gab es dank Storch keinen Strom mehr

Dass die Wahl des Nestplatzes immer spektakulärer wird, zeigt sich auch bei den sogenannten Mastbrütern. Störche, die ihr Nest auf Strommasten bauen. „In Behlingen beispielsweise. Die Behlinger haben sich gefreut über den Storchenzuwachs. Doch weil der Storch direkt auf dem Strommast sein Nest gebaut hat, war nach kurzer Zeit ganz Behlingen ohne Strom.“ Für den Stromversorger, so Frimmel, sei klar gewesen, dass das Nest entfernt werden muss. „Als wir dann im strömenden Regen am Storchennest ankamen, fing das Nest auch noch an zu brennen. Gegenüber im Pferdestall saßen damals die Störche und haben sich versteckt.“ Mit einer geschweißten Konstruktion bauten die Naturschützer ein entsprechendes Nest, ein paar Meter entfernt vom Strommast. Und schon nach kurzer Zeit hätten die Störche das neue Nest angenommen und besetzt. „Der Landkreis hat sich so insofern verbessert, sodass der Storch Fuß fassen konnte“, freut sich Ottmar Frimmel. Vor allem das Mindeltal mit den vielen Feucht- und Grünflächen sei „einfach perfekt für den Storch“, schwärmt er. Circa 3,6 Prozent der Fläche im Landkreis Günzburg sind geschützt. In etwa ist das die Fläche der Gemeinde Ursberg mit allen Ortsteilen. „Und seit 1993 gibt es das Storchenprogramm“, erklärt Frimmel. Entstanden ist es in einer Zeit, in der es im Landkreis keinen einzigen Storch gab.

Zu fast 80 Prozent Mäuse auf dem Speiseplan

Und die Maßnahmen, die in erster Linie darauf zielen, das Nahrungsangebot des Storchs zu vergrößern, sind erfolgreich. Etwa ein Beweidungsprojekt mit Wasserbüffeln in Burgau, das die Zahl der Insekten, die auf dem Speiseplan des Storchs stehen, potenziell vermehrt. Viele Leute glauben immer noch, dass sich der Storch ausschließlich von Fröschen ernährt. „Doch das ist falsch“, sagt Frimmel. Denn bei der Ernährung hätten sich die Störche umgestellt. „Sie essen viele Regenwürmer, Insekten, Heuschrecken, Heupferde und vor allem Mäuse.“ Zu fast 80 Prozent kommt beim Storch Maus auf den Teller.

Und „um den Storch zu schützen, müssen die Insekten und Mäuse geschützt werden“, betont Frimmel. Geschützt und gefördert werden, müssen auch die Wiesen und das offene Land. Gerade durch die Beweidung könne viel Positives für den Storch getan werden. Denn die Beweidung schaffe, so Frimmel, eine Grünfläche für den Storch und sichere seine Nahrungsgrundlage. „Die Grillen und Heuschrecken fliegen bei den Schafen und Rindern auf der Wiese. Und der Kot der Tiere liefert die notwendigen Insekten für den Storch.“ Doch dieses Jahr hätten die Störche mit einem anderen Problem zu kämpfen: „Die Hitze“, sagt Ottmar Frimmel.Bei den permanent hohen Temperaturen drohe den Vögeln ein Hitzschlag, erklärt Frimmel. Denn die Störche sitzen bei über 40 Grad ganz oben auf den Dächern. „Natürlich besprühen die Eltern ihre Jungen mit Wasser. Doch bei diesen Temperaturen kann Schlimmes passieren.“

Bei Starkregen ertrinken Jungtiere häufig im Nest

Aber auch die Gewitter machen den Störchen zu schaffen. Regne es in Strömen, sind die Storchenjungen oftmals zu klein, um sich im Nest buchstäblich über Wasser zu halten. Sie ertrinken. Oder aber sie werden so durchnässt, dass sie sich eine Lungenentzündung holen oder erfrieren. Mitunter zerstören die Gewitter die Nester der Störche.

Doch der Storch, der in der Nahrungspyramide ganz oben steht, findet ansonsten hervorragende Bedingungen im Kreis, nicht zuletzt durch das Wohlwollen der Kommunen und Bürger. Als „Mona Mindel“ zählt der Storch neben dem Biber und dem Frosch zum Landkreismaskottchen. Auch für Radler und Touristen sei der Landkreis durch die Störche zu etwas Besonderem geworden. „So vieles wurde schon für den Storch getan. Aber jetzt heißt es weiter am Ball bleiben. Denn der Naturschutz ist ein Dauerauftrag“, betont Ottmar Frimmel.

