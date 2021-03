16:05 Uhr

Wohnhaus in Günzburg brennt: Feuerwehr rettet Person aus Gebäude

Das Dachgeschoss eines Hauses in der Günzburger Kernstadt brennt. Die Einsatzkräfte sind mit einem Großaufgebot vor Ort.

Wie die Polizei am Donnerstagnachmittag informiert, brennt ein Wohnhaus in Günzburg an der Pointgasse. Das Dachgeschoss ist demnach betroffen. Nach ersten Erkenntnissen hat die Feuerwehr eine Person aus dem Haus retten müssen. Eine Person wurde mit schwersten Brandverletzungen in ein Krankenhaus geflogen, auch eine weitere wird ärztlich behandelt. (zg)

Weitere Informationen folgen, sobald sie vorliegen.

