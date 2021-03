vor 18 Min.

Wohnprojekt rund um denkmalgeschützte Villa in Günzburg: Alte Bäume sollen nicht weichen

Plus In Günzburg ist ein Wohnprojekt geplant. Dass dafür 90 Jahre alte Bäume gefällt werden könnten, kommt nicht überall gut an.

Von Michael Lindner

„Wir wollen die grüne Oase erhalten“ – darin sind sich Stadträtin Angelika-Fischer und Ulrich Abmayr vom Bund Naturschutz einig. Die beiden wollen für den Erhalt der bis zu 90 Jahre alten Bäume an der Ecke Dillinger Straße/Schützenstraße kämpfen.

Wie berichtet, möchte die Firma Bendl auf dem etwa 3000 Quadratmeter großen Areal Wohnraum schaffen – etwa 45 Wohnungen sollen dort um die 1878 gebaute Hänle-Villa entstehen. Um die etwa 100 erforderlichen Stellplätze zu realisieren, planen die Eigentümer eine zweigeschossige Tiefgarage. Wegen des Bauvorhabens müssen die bestehenden Bäume gefällt werden, sagten die Geschäftsführer vor Kurzem bei einem Termin vor Ort.

Das möchte die GBL/Grünen-Fraktionsvorsitzende Fischer so nicht hinnehmen. Sie setzt sich für die Bäume ein und sagt: „Unsere Intention ist es, die Bäume zu erhalten – wenn nicht alle, dann zumindest einen Teil im nordwestlichen Bereich.“ Dies sei laut Fischer ein Minimalziel. Der Kreisgruppengeschäftsführer des Bunds Naturschutz Bernd Kurus-Nägele habe die dortigen vier Hainbuchen auf 50 bis 60 Jahre geschätzt, die Esche und die Rosskastanie auf jeweils 90 Jahre.

Bund Naturschutz: In Günzburgs Innenstadt gibt es kaum noch alte Bäume

Fischer erinnert an das gegenüberliegende Wohnprojekt Guntia-Park. Auf dem dortigen Gelände seien damals mehrere Buchen gefällt worden – danach sei jahrelang nichts passiert. Die Bäume hätten also noch einige Jahre lang stehen bleiben können, sagt die Stadträtin. Das soll sich nicht wiederholen – und wurde von der Firma Bendl demnach auch zugesichert. Fischer ist froh über dieses Umdenken und die beiden gemeinsamen intensiven Gespräche zwischen Bauunternehmer, Bund Naturschutz und ihrer Fraktion.

„Bei den Begehungen wurde uns deutlich gesagt, dass, wenn eine große Tiefgarage kommen müsse, die Bäume fallen würden – was wir verstanden haben, aber nicht unterstützen. Wir hoffen auf kreative Lösungen, die sowohl dem Bedarf an Stellplätzen, dem Anspruch an die Wirtschaftlichkeit und dem Bedarf an Grün, dem Schutz der alten Bäume gerecht werden“, sagt Fischer.

Ähnliche Wünsche hat Abmayr vom Bund Naturschutz. Da es in der Innenstadt kaum mehr alte Bäume gebe, sollen die bestehenden geschützt und so gut es geht erhalten werden. Er hofft darauf, dass die Stadtverwaltung an der Dillinger Straße „etwas erreichen kann“. Ihm sei es wichtig, einen kleinen innerstädtischen Grünbereich zu erhalten – trotz des Wohnprojekts.

Die Bauarbeiten könnten bestenfalls Ende 2022 beginnen

Dass alle Bäume wegen der geplanten Tiefgarage gefällt werden müssen, sieht er nicht so. „Es sollen ähnlich viel Wohnungen wie im Guntia-Park entstehen und die Grundstücke sind ähnlich groß. Die Tiefgarage im Guntia-Park ist einstöckig, die bei der Hänle-Villa soll doppelstöckig werden – es muss also jetzt nur die Hälfte der Grundfläche mit einer doppelstöckigen Tiefgarage bebaut werden“, sagt Abmayr. Die Flächen der Baumgruppe und der Villa betragen seinen Kenntnissen nach weniger als ein Fünftel der Gesamtfläche. „Also können die nötigen Stellplätze bei Weitem bei Erhalt der „grünen Oase“ gebaut werden.“

Bis das Bauvorhaben realisiert ist, werden noch Jahre vergehen. Bis Sommer könnte ein städtebauliches Konzept vorliegen, die Bauarbeiten könnten bestenfalls Ende 2022 beginnen. Eine Fertigstellung bis 2025 sei möglich.

